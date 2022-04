Barbara-Premiere mit Panne und guter Quote

Quotennews

Die Kult-Sendung «Verstehen Sie Spaß?» brauchte nach dem Abschied von Guido Cantz eine neue Moderation. Barbara Schöneberger sollte abliefern, wenn auch erst nach einigen Minuten gehört werden.

Das Rezept scheint doch ein einfaches, egal, ob im öffentlich-rechtlichen oder im privaten Fernsehen. Mit Namen wie eben dem von Barbara Schöneberger funktionieren Shows einfach, wenn der Ton denn mitspielt. Denn bei der ersten von Schöneberger moderierten Ausgabe vonfunktionierte genau das vorerst nicht, zwar nur einige Minuten, doch der Start in den ARD-Abend ergab sich holprig. Schöneberger moderierte das Ganze natürlich gewohnt beruhigt weg und die Bahn war frei für eine gute Premieren-Quote. Denn mit 4,53 Millionen Zuschauern ab drei Jahren konnten sich Schöneberger und das Erste über eine erfolgreiche «Verstehen Sie Spaß?»-Premiere im Jahr 2022 freuen. Der erreichte Marktanteil lag bei 16,6 Prozent und spiegelt somit das gute Ergebnis wider.Das Show-Format war schon immer etwas für die ganze Familie und begeisterte viele aus der Zuschauer-Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Gestern wollten aus dieser Kategorie starke 1,007 Millionen dem Abend folgen, der entsprechende Marktanteil von 15,8 Prozent spricht hier eine sehr positive Sprache. Doch trotz kurzer Ton-Panne und guter Quote darf die Konkurrenz an dieser Stelle natürlich nicht vergessen werden. Mit dem gewohnten Krimi-Programm im Zweiten sah sich «Verstehen Sie Spaß?» wohl der größtmöglichen Konkurrenz gegenüber. Und ehrlicherweise lieferte das ZDF-Programm dermaßen unbeeindruckt ab.Hier holte der Krimiabsolut dominante 6,8 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und weniger aufregende 0,47 Millionen Fernsehende zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile definierten das starke Ergebnis mit insgesamt 23,2 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und ordentlichen 7,2 Prozent Anteil am Markt der jüngeren Zuschauer. Die Show im Ersten lief natürlich über den ganzen Abend, doch auch «Die Chefin» im Anschluss an den ZDF-Primetime-Krimi holte noch starke 5,05 Millionen Zuschauer und 0,36 Millionen Jüngere. Demnach lagen auch hier die Marktanteile bei besseren 18,4 Prozent insgesamt und immerhin 5,6 Prozent am jungen Markt.