«stern TV am Sonntag»: RTL verstärkt Redaktion

Köpfe

Der Kölner Sender hat Sönke Wiese als stellvertretenden Redaktionsleiter für die demnächst wöchentlich stattfindende Sonntagabend-Sendung gewonnen.

Nicht mehr ganz drei Wochen dauert es, bis RTL am Sonntagabendwöchentlich um 22:15 Uhr ausstrahlen wird. Zuletzt lief das Format Anfang Februar und markierte solide 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe – das bislang beste Ergebnis der Sendung am Sonntag. Derweil laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf eine regelmäßige Ausstrahlung auf Hochtouren. Vor gut einem Monat ernannte RTL Stephanie McClain zur Redaktionsleiterin, sie trat die Stelle am 1. April an ( Quotenmeter berichtete ).Nun hat der Kölner Sender mit Sönke Wiese einen stellvertretenden Redaktionsleiter präsentiert. Der 45-Jährige verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Journalist und war von 2011 bis 2015 Redakteur und Chef vom Dienst beim ARD-Talk «Günther Jauch». Davor war er Politik- und Wirtschaftsredakteur bei stern.de sowie von 2005 bis 2009 Leiter der Online-Redaktion von «stern TV». Zuletzt verantwortete er unter anderem als Pressechef die externe Kommunikation der Boston Consulting Group und war Chefredakteur einer Münchner Kommunikationsagentur.„Der Countdown zur regelmäßigen Sonntagsausgabe von «stern TV» läuft. Wir freuen uns sehr, dass uns mit Sönke Wiese ein weiterer Vollblutjournalist dabei unterstützt, die Marke stern TV bei RTL auszubauen. Gemeinsam mit Redaktionsleiterin Stephanie McClain, den Kolleginnen und Kollegen vom stern in Hamburg sowie unserem Partner i&u TV arbeiten wir derzeit mit Hochdruck am Konzept und der Ausrichtung der Sendung“, erklärt Michael Wulf, Chefredakteur Primetime bei RTL News.