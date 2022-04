Neuer Job für Laurence Fishburne

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird in der FX-Serie «Sterling Affairs» die Hauptrolle übernehmen.

Der Unterhaltungssender FX hat eine Miniserie bestellt, die auf dem ESPN „30 for 30“-Podcastbasiert, für die Fernsehadaption hat man sich nun die Dienste von Laurence Fishburne und Jacki Weaver gesichert.Die sechsteilige Serie erzählt die Geschichte hinter den Kulissen von Doc Rivers (Fishburne) und den Los Angeles Clippers, die versuchen, eine der historisch schlechtesten Mannschaften in der Sportwelt zur Meisterschaft zu führen, während der Besitzer des Teams, Donald Sterling, dessen notorisch rassistisches Verhalten inmitten des Machtkampfes zwischen seiner über 60 Jahre alten Frau Shelly Sterling (Weaver) und seiner Geliebten V. Stiviano ans Licht kommt."Gina Welch hat bei der Adaption dieser Geschichte für FX hervorragende Arbeit geleistet und zeigt die historische Entschlossenheit und Anmut von Doc Rivers und den Spielern der Clippers während dieses schockierenden Ereignisses", so Nick Grad, President of Original Programming bei FX. "Aufbauend auf Ramona Shelburnes bahnbrechenden Berichten tauchen Gina, Nina Jacobson und Brad Simpson noch tiefer in diesen Schlüsselmoment des modernen Sports ein.