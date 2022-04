Grammy Awards laufen schlecht

US-Quoten

Im Gegensatz zur Oscar-Verleihung sind die Zahlen nur moderat.

Am Sonntag strahlte der TV-Sender CBS die Musikgala The Grammy Awards aus. Die von Trevor Noah moderierte Veranstaltung erreichte in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas nur 8,93 Millionen Zuschauer. Noch ist unklar, wie viele Zuschauer über Paramount+ hinzukommen. Auch die zeitversetzte Ausstrahlung muss noch miteinfließen.Die letztjährige Gala, die pandemiebedingt virtuell veranstaltet wurde, sahen nur 8,8 Millionen Zuschauer. Noch im Januar 2020 waren 18,8 Millionen Zuschauer dabei. CBS schätzt, dass die Sendung am Sonntag bis zu 9,6 Millionen Gesamtzuschauer erreichen wird, wenn die Live + Same Day Daten am Dienstag eintreffen. Wenn dies zutrifft, würde dies eine Steigerung von 2,1 Prozent gegenüber dem letzten Jahr bedeuten.Bevor die Grammys in der Mitte der Pandemie einen starken Einbruch der Einschaltquoten erlebten, war die Veranstaltung von Jahr zu Jahr von einem viel allmählicheren Zuschauerrückgang gekennzeichnet. Die CBS-Preisverleihung konnte ihre Zuschauerzahlen zwischen 2018 (19,8 Millionen Zuschauer) und 2019 (20 Millionen) sogar leicht steigern, ebenso wie zuvor zwischen der Montagabend-Zeremonie 2016 (24,9 Millionen) und der Sonntags-Rückkehr 2017 (26,1 Millionen).