RTL+ mit Doku über «Inventing Anna»-Protagonistin

Außerdem hat der Streamingdienst Dokumentationen über den Mordfall an Anna S. sowie den Stalkingfall Sophie N. angekündigt.

Der RTL-Streamingdienst RTL+ hat Nachschub für den Bereich Dokumentationen angekündigt und greift dabei unter anderem einen Stoff auf, der zuletzt bei Netflix sehr erfolgreich auf den Markt gespült wurde. Die Serie «Inventing Anna» beschäftigte sich mit der Hochstaplerin Anna Delvey, die eigentlich Anna Sorokin heißt. Darin hieß es stets: „Diese ganze Geschichte ist vollkommen wahr, außer die Teilen, die komplett erfunden sind.“ RTL+ möchte sich der Geschichte nun aus einer dokumentarischen Perspektive nähern und hat deshalb die für den 14. April die Dokuangekündigt.Darin sollen die Handlungen der Fake-Erbin, die die New Yorker Oberschicht hinters Licht führte und diese um mehrere hunderttausend Dollar betrog, dokumentiert werden. Viele ihrer Opfer kommen direkt zu Wort und erzählen, wie es Anna gelingen konnte, sie zu täuschen. Zudem spricht ihr Vater erstmals auch vor der Kamera über die Taten seiner Tochter.Ab dem 20. April rollt zudem die 90-minütige Dokueinen der aufsehenerregendsten Stalking-Fälle der letzten Jahrzehnte auf. Über zweieinhalb Jahre wird die 23-jährige Sophie N. von einem Unbekannten in Angst und Schrecken versetzt. Das Ausmaß und die Intensität der Tat suchen in der deutschen Kriminalgeschichte bis heute ihresgleichen. Durch Sprachnachrichten von Sophie soll dem Publikum ihre Gefühlswelt nähergebracht werden.Darüber hinaus widmet sich die dreiteilige Doku-Serieab dem 2. Mai dem Mordfall an Anna S.. Als die Krankenpflegerin im Sommer 2019 spurlos verschwindet, gerät schnell ihr Exfreund unter Verdacht. Ein Video überführt ihn schließlich als Mörder, doch Anna bleibt vorerst verschwunden. Den Umgang mit dem Verlust und der Ratlosigkeit, der sich die Familie gegenübersieht, dokumentieren private Aufnahmen und Interviews. Erst während der Dreharbeiten stoßen die Ermittler auf ihre Leiche und geben der Familie nach langer Suche endlich Gewissheit. Die Ermittlungen dauern indes weiter an, denn der Mord an Anna ist nur die Spitze des Eisbergs.