West Duchovny steigt bei «Saint X» ein

Die achtteilige Fernsehserie wird mit der Schauspielerin besetzt.

Die Tochter von «Akte X»-Star David Duchovny, West Duchovny, wird bei der Hulu-Seriedes Streamingdienstes Hulu mitwirken. Duchovny gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Victoria Pedretti und Josh Bonzie in der Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Alexis Schaitkin basiert. Die Serie wird als psychologisches Drama beschrieben, das in mehreren Zeitebenen und Perspektiven erzählt wird. In der Serie geht es darum, wie der mysteriöse Tod einer jungen Frau während eines idyllischen Karibikurlaubs eine traumatische Welle auslöst, die schließlich ihre überlebende Schwester auf eine gefährliche Suche nach der Wahrheit mitnimmt.Duchovny wird die Rolle der Alison spielen, die als kluge und charismatische junge Frau beschrieben wird, die beginnt, ihr eigenes Privileg durch eine kritische Linse zu betrachten, während sie mit ihrer Familie in einem wunderschönen Inselresort Urlaub macht. Im Fernsehen war sie bereits in mehreren Episoden der Syfy-Serie «The Magicians» zu sehen und wird in der kommenden Netflix-Serie «Painkiller» mitspielen, die den Ursprung der Opioid-Krise in Amerika erzählt.«Saint X» hat eine Bestellung über acht Episoden bei Hulu erhalten. Leila Gerstein wird die Adaption schreiben und als ausführende Produzentin fungieren. Gerstein arbeitete zuvor an den Hulu-Serien «The Handmaid's Tale» und «Looking for Alaska». Dee Rees wird Regie führen und die Produktion übernehmen.