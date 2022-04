Erfolgreiche Rückkehr der Socken-Händler

Quotennews

Am Dienstag startete die neue Staffel von «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?» bei RTLZWEI. Es waren die Sozialamtsbetrüger Lea und Renee wieder mit dabei.

RTLZWEI-Zuschauer können sich mit Sicherheit noch an die 18-jährige Lisa und den 21-jährigen Renee erinnern, die Leas getragene Socken im Internet verkauften. Mit dieser Aktion verdienten sich die zwei jungen Menschen viel Geld hinzu, vor der Kamera gaben Sie allerdings auch zu, dass sie dies nicht beim Amt anmelden. Ist deshalb neuer Ärger vorprogrammiert?„Kein Geld, keine Wohnung und ein geplatzter Traum“, so hieß die neueste Ausgabe vonlockte am Dienstag um 20.15 Uhr immerhin 0,90 Millionen Fernsehzuschauer an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf starke 3,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich die Produktion 0,43 Millionen Zuschauer und fuhr tolle 6,3 Prozent Marktanteil ein. Damit lag man vor «Lucky Stars» (ProSieben), «Clarice Starling» (Sat.1) und «Martin Rütter – Das gnadenlose Geschäft mit den Hundewelpen» (VOX).Um 22.15 Uhr stand eine neue Ausgabe vonauf dem Programm. 0,37 Millionen Zuschauer waren dabei, sodass ein Marktanteil von 2,2 Prozent erzielt wurde. In der Zielgruppe fiel die Produktion der ITV Studios Germany mit 0,12 Millionen Zuschauern durch und erntete 3,1 Prozent.