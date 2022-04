Fünf weitere Darsteller für Gina-Rodriguez-Comedy

US-Fernsehen

Für den Comedy-Pilotfilm «Not Dead Yet» wurden lauf Informationen von 20th Television weitere Darsteller verpflichtet.

Die Produktionsfirma 20th Television hat für den ABC-Pilotfilm, der bislang nur mit Gina Rodriguez besetzt war, fünf weitere Darsteller unter Vertrag genommen. Josh Banday («Pam & Tommy»), Jessica St. Clair («Playing House»), Mary Elizabeth Ellis («It's Always Sunny in Philadelphia», «Licorice Pizza»), Angela Gibbs («Black Jesus») und Rick Glassman («Old Dads») werden neben Rodriguez auftreten.In dem Single-Cam-Pilotfilm ist Nell Stevens (Rodriguez) pleite, seit kurzem Single und fühlt sich alt. Nell – eine selbst beschriebene Katastrophe – arbeitet daran, das Leben und die Karriere, die sie vor zehn Jahren hinter sich gelassen hat, neu zu beginnen. Als sie den einzigen Job bekommt, den sie finden kann – das Schreiben von Nachrufen – beginnt Nell, Lebensratschläge von einer unwahrscheinlichen Quelle zu erhalten. Der Pilotfilm basiert auf dem Buch "Confessions of a Forty-Something F*** Up" von Alexandra Potter.Banday wird Dennis spielen, Nells alten Freund, ehemaligen Mitbewohner und jetzigen Chef. St. Clair wird Annabel verkörpern, die als erdverbundene, schöne Yogastudio-Besitzerin und Freundin von Fiona (Ellis) beschrieben wird. Ellis ist Nells beste Freundin seit ihrer Kindheit und bis in die 20er Jahre hinein. Gibbs übernimmt die Rolle von Cricket, Nells schöner, freigeistiger Freundin. Glassman wird Edward verkörpern. Edward ist ein verklemmter, smarter Umweltanwalt und Nells Vermieter und Mitbewohner.