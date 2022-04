FX beendet «Snowfall»

US-Fernsehen

Eine sechste und letzte Staffel wurde allerdings noch angekündigt.

Der Unterhaltungssender FX hat das Krimidrama von John Singleton, Eric Amadio und Dave Andron verlängert – aber nach der sechsten Staffel wird die Serie beendet. Die Serie spielt in Los Angeles während der Crack-Epidemie in den 1980er Jahren. Staffel fünf, die derzeit auf FX ausgestrahlt wird, spielt im Sommer 1986 und folgt Franklin Saint (Damson Idris) und seiner Familie, die reich geworden sind und kurz davor stehen, alles zu haben, was sie je wollten, bis der Tod des Basketballstars Len Bias im Zusammenhang mit Crack die Gesetzgeber und das Los Angeles Police Department auf den Plan ruft. Zur größten Bedrohung für die Familie werden jedoch die anderen Familienmitglieder, die versuchen, sich nicht von Gier, Missgunst und Egoismus auseinanderreißen zu lassen."FX hat sich vor sechs Jahren erstmals mit dem legendären Autor und Regisseur John Singleton und dem Rest des kreativen Teams zusammengetan, um ihre Vision eines ehrgeizigen, kraftvollen Dramas über die Explosion der Crack-Epidemie in den frühen 80er Jahren zu verfolgen", so Nick Grad, President of Original Programming bei FX. "Heute, da die fünfte Staffel von «Snowfall» neue Höhen der Anerkennung und der Zuschauerzahlen erreicht, besteht kein Zweifel daran, dass diese Serie zu einem klassischen FX-Drama geworden ist. Wir freuen uns sehr, eine sechste Staffel zu bestellen, die es Dave Andron, Walter Mosley und den übrigen Produzenten ermöglicht, «Snowfall» zu einem fulminanten Finale zu führen, das die Brillanz aller Beteiligten unter Beweis stellt – von der hervorragenden Besetzung unter der Leitung von Damson Idris bis hin zu den Autoren, Regisseuren, Künstlern und der Crew.""Ich könnte mir nicht vorstellen, diese Geschichte irgendwo anders als bei FX zu erzählen", sagte Idris, der «Snowfall» nicht nur produziert, sondern auch die Hauptrolle spielt. "Ich bin unglaublich stolz auf die Geschichte, die wir alle gemacht haben. Vor allem auf den Einfluss, den «Snowfall» auf die Kultur hatte. Nur selten erreicht eine Fernsehserie die Marke der sechsten Staffel, und der Abschied von 'Franklin Saint' wird mir das Herz brechen. Aber die Familie und die Beziehungen, die ich auf dieser Reise geknüpft habe, werden ein Leben lang halten. Ich weiß, dass John Singleton lächelnd und stolz auf mich herabschaut."