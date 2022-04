Digital Natives: Féréba Koné

Interview

Seit 4. April 2022 gehört Koné, die ehemalige Hauptdarstellerin aus «Das Haus Anubis» zum «Alles was zählt»-Team.

Ich liebe es natürlich immer wieder in neue Rollen, wie jetzt bei «Alles was zählt», schlüpfen zu können. Was ich an meinem Beruf aber besonders liebe, ist das ich so viele tolle Menschen kennenlerne! Gerade hier am «AWZ»-Set habe ich in kürzester Zeit super viele unfassbar nette und lustige Menschen kennengelernt. Ich freue mich jetzt schon auf die weitere Zeit mit ihnen.Ich benötige mein Handy! Gerade für die Arbeit ist es wirklich essenziell, weil ich hierüber auch Text lerne, Dispos checke usw.Außerdem brauche ich meine Hafermilch - ohne die geht nämlich gar nichts! Nicht mal Kaffee 😁Informieren ist sehr wichtig! Allerdings ist es so, dass gerade die Bilder und die Beiträge mir oft zu schaffen machen. Deshalb habe ich mir angewöhnt, einmal am Tag einen Nachrichten-Podcast anzuhören. So bleibe ich auf dem Laufenden und kann meine Emotionen besser verarbeiten.Gerne einmal zusammen arbeiten würde ich mit Fatih Akin.Das alles so kommt, wie es kommen soll☝🏾Ich lese oder mache eine kurze Meditation. Da ich mein Handy oft und viel benutze - auch für die Arbeit, habe ich mir vorgenommen eine Stunde vor dem Einschlafen das Handy wegzulegen. Klappt soweit auch ganz gut 😊Ich versuche vier bis fünf Mal die Woche Sport zu machen. Hier variiere ich dann zwischen dem Fitnessstudio und dem klassischen draußen laufen gehen.Meine liebste App ist wahrscheinlich Instagram. Die nutze ich auch gerne. Seit einigen Wochen habe ich aber auch TikTok für mich entdeckt! Wenn der Algorithmus einmal deinen Humor verstanden hat, werden dir dort mitunter die lustigsten Videos angezeigt.Ich bin gar keine Zockerin. Mein Maximum ist die Tetris-App auf meinem Handy - die habe ich aber auch schon seit 10 Jahren 😀Ich habe RTL+, Netflix und natürlich Spotify 😀