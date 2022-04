Neue Serie für Bob Odenkirk

US-Fernsehen

Der Star des «Breaking Bad»-Franchises hat eine neue Rolle ergattert.

Zunächst war er Co-Star von «Breaking Bad», dann bekam Bob Odenkirk mit «Better Call Saul» seine eigene Serie. Nun wird er eine Dramedy-Serie übernehmen, die derzeit bei AMC im Eiltempo entwickelt wird. Die Serie hört auf den Namenund basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard Russo.Es handelt sich um eine Midlife-Crisis-Geschichte, die am Railton College spielt und in der ersten Person von William Henry Devereaux, Jr. (Odenkirk) erzählt wird, dem unwahrscheinlichen Vorsitzenden der englischen Abteilung in einem stark unterfinanzierten College im Rostgürtel von Pennsylvania.Aaron Zelman und Paul Lieberstein adaptieren den Roman für den Bildschirm und werden als Co-Showrunner und ausführende Produzenten der Serie fungieren. Odenkirk wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Peter Farrelly ist als Regisseur und ausführender Produzent an Bord. Russo, Naomi Odenkirk und Marc Provissiero werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. TriStar TV und Gran Via produzieren. Sollte die Serie grünes Licht erhalten, wäre sie für eine Premiere im Jahr 2023 vorgesehen."Bob Odenkirk ist einfach so gut, wie es nur geht. Wir schätzen uns glücklich, eine neue Serie zu entwickeln, die ihn nach «Better Call Saul» und «Breaking Bad», zwei kultigen Serien, die von Millionen von Fans geliebt wurden und dazu beigetragen haben, AMC und seinen Ruf für unvergessliche Charaktere und hochwertige Geschichten für Erwachsene zu definieren, bei AMC zu halten", sagte Dan McDermott, Präsident von Entertainment und AMC Studios für AMC Networks. "Wir freuen uns auch sehr, wieder mit unseren Partnern bei Sony Pictures Television und Mark Johnsons Gran Via zusammenzuarbeiten, um dieses fesselnde Material zu erforschen.""Ich habe Paul und Aarons Umsetzung von Richards exzellentem, unterhaltsamen Roman geliebt", sagte Odenkirk. "Wieder einmal ein Projekt mit AMC, bei dem der Schwerpunkt auf Charaktertiefe und Sensibilität liegt. Dieses Milieu (die akademische Welt) scheint sehr passend zu den Gesprächen, die wir alle führen. Ich fühle mich von der Menschlichkeit und dem Humor des Romans angezogen und freue mich darauf, diese Rolle zu spielen – etwas Leichteres als meine letzten Projekte, aber immer noch genau beobachtet und intelligent."