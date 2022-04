Am Dienstag: Hawaiianer beerben «Clarice Sterling»

TV-News

Sat.1 hat den Start von «Navy CIS: Hawaii» angekündigt. Außerdem gibt es neue Folgen von «Das große Backen – Die Profis».

Noch bevor alle Episoden der ersten Staffel vonin den USA bei CBS den Weg in die Öffentlichkeit fanden, hat Sat.1 den Start des «NCIS»-Ablegers angekündigt. Demnach startet die die Serie am 26. April um 20:15 Uhr, der Bällchensender zeigt immer dienstags eine Doppelfolge. «NCIS: Hawai’i», wie die Serie im Original heißt, folgt damit auf die Reihe «Clarice Sterling – Das Erwachen der Lämmer», was derzeit auf diesem Sendeplatz zu sehen ist.Bei der neuen Serie, die kürzlich auf um eine zweite Staffel verlängert worden war, steht Special Agent in Charge Jane Tennant (Vanessa Lachey) als Leiterin des Navy CIS-Teams "Pearl Harbor" im Mittelpunkt. Gemeinsam mit ihrer Crew, die sich aus erfahrenen Ermittlern, Cyber- und Verhörspezialisten zusammensetzt, deckt sie kriminelle Machenschaften auf Hawaii auf. Doch die Wahrung der nationalen Sicherheit hat seinen Preis, denn die Agentin muss nicht selten den Spagat schaffen zwischen den beruflichen Herausforderungen und den mütterlichen Pflichten gegenüber ihren zwei Kindern.In weiteren Rollen spielen unter anderem Noah Mills Yasmine Al-Bustami, Alex Tarrant, Jason Antoon, Tori Anderson, Enver Gjokaj und Kian Talan. «Navy CIS: Hawaii» stammt von «NCIS»-Veteran Christopher Silber, der das Drehbuch für die Pilotausgabe schrieb und als Executive Producer fungiert.Neben frischer Krimiware gibt es bei Sat.1 auch neues aus dem Backofen. Am 24. April startet die neue Staffel von. Darin stellen sich sechs Teams aus Konditormeistern sowie Pâtissiers jede Woche zwei Challenges, wobei das schwächste Team am Ende einer jeden Folge die Sendung verlassen muss. Am Ende wird das Gewinner-Team gekürt, das den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro mit nach Hause nimmt. Enie van de Meiklokjes moderiert, in der Jury sitzen Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer. Immer sonntags zeigt Sat.1 um 17:40 Uhr eine neue Ausgabe.