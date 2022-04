Hanna Plaß: Ich bekam für «Faking Hitler» ausschließlich Lobeshymnen

Interview

Am Sonntag ist die Schauspielerin im ZDF zu sehen. Wir sprachen mit ihr über die zahlreichen Rollen, die sie zuletzt ausfüllen durfte.

Auf eine erfrischend geerdete junge Frau mit sehr viel Mut.Es war eine sehr schöne Aufgabe. Da die Figuren zusammenhängen, war es für mich wie die Vollendung eines Kreises.Ich bin natürlich nicht die erste, der die wunderschönen Hügel und Buchten Rügens zusagen. Ich finde die Insel wirklich malerisch und äußerst idyllisch.Ich habe mir für eine Woche unseres Drehs statt eines Hotels einen Camper gemietet und die Gegend erkundet, das war eine sehr schöne Zeit!Die Figur von Johanna in «8 Zeugen» spielt ein doppeltes Spiel. Sie ist wie eine Schauspielerin ihrer eigenen Fantasie, das war faszinierend zu spielen.Ich weiß nicht was Sie gehört haben, aber ich bekomme ausschließlich Lobeshymnen zu hören. Es ist ein Projekt, bei dem auf Seiten der UFA von der ersten Seite des Drehbuchs bist in die Postproduktion mit immenser Entschlossenheit gearbeitet wurde, und ich finde das hat sich extrem gelohnt.Ich fand sie vor allem wichtig. Nicole wächst stetig über das hinaus was sie und andere ihr zutrauen. Ich finde, sie ist eine echte Heldin und davon gibt es immer noch zu wenige im deutschen Fernsehen.Sat.1 war zur Zeit von «Think Big!» komplett im Umbruch begriffen, die öffentlich-rechtlichen Sender hingegen haben eine stabilere Zuschauerschaft. Die beiden Projekte sind jedoch von der Grundanlage her so unterschiedlich, dass sich der Vergleich kaum lohnt.Es gibt viele Projekte, in denen meine musikalischen Fähigkeiten Platz gefunden haben. Ich kann nicht sagen, ob es ein Vorteil ist, es ist aber eine große Freude.Ich interessiere mich im Moment sehr für Film. Für die Veröffentlichung meiner Musik im Sommer 2022 habe ich meinen ersten Kurzfilm gedreht und lerne gerade sehr viel über die Produktionsprozesse. Aber meine Ideen entstehen immer in dem Medium, wo ich mich gerade aufhalte. Das ist im Moment der Film und im Winter wird es wahrscheinlich wieder vermehrt die Bühne sein.