Isaac Oscar: «Moon Knight» ist nicht der berühmteste Superheld

Interview

von Markus Tschiedert 27. April 2022, 11:45 Uhr

Der Star aus «Inside Llewyn Davis» ist seit 30. März mit der neuen Serie «Moon Knight» bei Disney+ vertreten. Wir sprachen mit Oscar über seine Filme bei Disney.

Seit er in «Inside Llewyn Davis» unter der Regie der Coen-Brüder die Hauptrolle spielte, ging es mit seiner Karriere steil bergauf. Heute kann sich Oscar Isaac (43) als Weltstar bezeichnen, was er vor allem seiner Rolle als Poe Dameron in der letzten «Star Wars»-Trilogie zu verdanken hat. Zwischendurch drehte der US-Amerikaner mit guatemaltekischen Wurzeln auch immer gern Arthaus-Filme wie «Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit» oder zuletzt «The Card Count» von Paul Schrader. Weiterhin bereichert er auch andere Kinoereignisse wie «Dune» als Herzog Leto Atreides. Nichtsdestotrotz versucht er sich nun in seiner ersten Fernsehserie, die aber auch nicht ohne ist. Denn als Superheld «Moon Knight» gehört Oscar Isaac ab sofort auch zum Marvel Cinematic Universe. Wir haben mit ihm gesprochen.Ich wusste zuvor absolut gar nichts. Denn ich habe nie von ihm gehört, er ist für mich eine verdunkelte Figur - und das, obwohl ich als Kind Comics gesammelt habe. Er war nie auf meinem Radar, weshalb es eine wirklich neue Welt für mich war, in die ich da eintauchen durfte.Indem ich mich zuerst mit Steven Grant auseinandergesetzt habe, den wir als Zuschauer zuerst kennenlernen und plötzlich Dinge wie aus einem anderen Leben sieht und weitere Identitäten in sich aufspürt. Wie fühlt es sich an, mit dieser Unordnung in sich zu leben, und wie schafft er es, diese zu integrieren? Ich habe mich dabei vor allem am Drehbuch als Leitfaden orientiert, zusätzlich sah ich mir noch Dokus über Menschen mit alternativen Persönlichkeiten an. Das alles war sehr hilfreich.Ja, das ist wie ein Traum, der wahr geworden ist, an. Zumal ich daneben auch noch andere Rollen spielen kann, die in eine völlig andere Richtung gehen wie etwa mit Paul Schrader einen Film wie «The Card Counter» zu drehen, der nur drei Mio. Dollar gekostet hat. Es macht Spaß, dass alles entdecken zu dürfen und dabei meine Möglichkeiten als Schauspieler auszutesten. Besonders mit «Moon Knight» war es interessant, innerhalb dieses Genres eine Art Charakterstudie anzugehen.Danke, dass Sie die Serie auf diese Weise charakterisieren, denn das entspricht meiner Hoffnung, die ich damit hatte. Diese komplizierte Figur im Kontext eines Superheldenformats zu studieren, entsprach genau meinem Ziel. Dass so für mich zu erarbeiten, gehört aber nun mal zum Handwerk eines Schauspielers. Da steckt kein Zaubertrick dahinter, sondern das ist erlernt. Deshalb besucht man Schauspielschulen, um aus einem Buch eine Figur zu kreieren. Ich kann also sehr klar zwischen mir und meinen Figuren, die ich kreiere, unterscheiden.Es gab etliche Konversationen darüber, dass «Moon Knight» nicht gerade der berühmteste Superheld ist. Wenn ich aber über das Wesen der Geschichte sprach und wie das umgesetzt werden soll, spürte ich gleichzeitig immer eine gewisse Neugierde und Aufgeregtheit. Besonders meiner Frau und meinen Kindern erklärte ich, wie ich diesen Steven Grant angehen möchte. Und wie ich ihn dann vor ihnen spielte, kam so gut an, dass ich dachte, jetzt habe ich die Figur so, wie ich sie Produzent Kevin Feige vorstellen möchte, und er sagte nur: ‚Mach es so!‘Natürlich habe ich mich nicht als Nerd gesehen, obwohl ich bestimmt einer war (lacht). Ich liebte die «X-Men»-Hefte und erinnere mich noch, wie ich mich mit einem Freund darüber unterhielt. Wir dachten uns aus, daraus einen Film zu machen und mit wem man welche Rolle besetzen könnte. Damals hätte man sich nicht vorstellen können, dass man so etwas überhaupt verfilmen könnte. Dass das heute kein Problem mehr darstellt, ist irgendwie auch verrückt.Wolverine und auch Apocalypse, den ich dann ja tatsächlich 2016 auch spielen durfte. Auch das war verrückt, als mir die Rolle angeboten wurde. Ich sagte nur, ich liebe die Figur und gebe dafür alles, was ich kann.In «Moon Knight» geht es auch um ägyptische Mythologie. Wie sehr interessiert Sie dieses Thema?Ich fand es spannend, dass man mit Mohamed Diab auch einen ägyptischen Regisseur für die Serie verpflichtete, der zum ersten Mal in englischer Sprache drehte. Ich selbst interessierte mich weniger für die ägyptische Mythologie, sondern mehr für die ägyptische Kultur. Deshalb sah ich mir auch einige von Mohameds Filmen an und stellte fest, dass es da rhythmische Unterschiede gibt wie als wenn man Musik aus dem Westen wie mit der aus dem Mittleren Osten vergleichen würde. Während man bei westlicher Musik stets versteht, ob es jetzt lustig oder ernst gemeint ist, muss man bei der fremdartigen Musik auf die Zwischentöne hören, um ein Gefühl zu bekommen. Deshalb wirkt sie auf uns geheimnisvoll und spirituell.