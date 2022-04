3 Quotengeheimnisse

Weder «Das Literarische Quartett» noch Politik im Zweiten wusste am Wochenende zu überzeugen.

Zum Welttag des Buches 2022 diskutierte Thea Dorn erstmals mit drei jungen Literaturfans, Sarah Akinsola, Lucas Siller und Conrad Henzler, über ihre Lieblingsbücher. Die Sendung, die am Samstag, den 23. April, um 10.40 Uhr ausgestrahlt wurde, riss aber keine Bäume aus. Nur 0,12 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil lag bei 2,2 Prozent. Es wurden 30.000 junge Menschen erreicht, der Marktanteil lag auch hier bei üblen 2,3 Prozent.Am Wochenende trafen sich die Rennfahrer, um an dem jährlichen ADAC-Wettbewerb teilzunehmen. Nitro übertrug den Wettbewerb aus Oschersleben, bei dem Jusuf Owega, Richardo Feller und Franch Perera die ersten drei Plätze einnahmen. 0,11 Millionen Zuschauer sahen am Samstag um 12.55 Uhr die knapp einstündige Übertragung, die auf schwache 1,2 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen waren 40.000 Stück dabei, die zu ausbaufähigen 1,8 Prozent Marktanteil führten.Die FDP hat sich einen schlechten Tag ausgesucht, um einen Parteitag zu veranstalten. Die von Christian Lindner geführte Partei hat einfach für ihren Bericht keinen vernünftigen Sendeplatz erhalten und durfte erst um 00.41 Uhr im ZDF auf Sendung gehen. 0,36 Millionen Zuschauer waren immerhin dabei, der Marktanteil lag bei 6,5 Prozent. Mit 0,05 Millionen jungen Leuten fuhr man 3,0 Prozent Marktanteil ein.