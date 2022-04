«Venom 3» und «Ghostbusters: Afterlife»-Fortsetzung in der Entwicklung

Kino-News

Der Sony-Konzern bereitet die zwei neuen Blockbuster vor. Diese sollen ein großes Line-Up noch weiter verbessern.

Sony Pictures hat grünes Licht für einen dritten-Teil erteilt, erneut wird Tom Hardy die Hauptrolle übernehmen. Die bisherigen zwei Spielfilme konnten 856 sowie 502 Millionen US-Dollar Umsatz weltweit verzeichnen. In «Venom» spielt Hardy die Rolle des Journalisten Eddie Brock und seines unfreiwilligen Kumpels und Parasiten Venom, dem jenseitigen, tödlichen Beschützer in Sonys Universum der Marvel-Charaktere, das von Bösewichten wie Morbius und Kraven dem Jäger geprägt ist. Sony Pictures arbeitet an einer eigenständigen Geschichte über Madame Web, in der Dakota Johnson die Hauptrolle spielen soll.Das Studio kündigte außerdem Pläne für einen weiteren-Teil an, der als Nachfolger des 2021 erschienenen Reboots dienen soll: «Afterlife» spielte 200 Millionen US-Dollar ein. Sony enthüllte seine Pläne für beide Fortsetzungen während seiner Präsentation am Montagabend auf der CinemaCon, der jährlichen Fachmesse für Kinobesitzer. Obwohl das Studio keine Details zu den beiden Filmen verriet, verriet es, dass neue Fortsetzungen in Planung sind.Der «Ghostbusters»-Nachfolger von 2021 spielt Jahrzehnte nach der Originalserie. Im Mittelpunkt des Reboots steht eine Familie, die in eine Kleinstadt zieht und dort ihre Verbindung zum legendären Geisterjägergeschäft entdeckt. Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver und Annie Potts haben ihre Rollen aus den ersten Filmen wieder aufgenommen, während Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace und Paul Rudd zur Besetzung hinzugekommen sind.