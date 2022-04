Jennifer Jeromin wird «Lokalzeit»-Moderatorin in Aachen

Köpfe

Die Recklinghäuserin wechselt vom Bayerischen Rundfunk zum WDR, wo sie Jessica Bloem ersetzen soll. Bloem bleibt dem WDR erhalten.

Ab dem morgigen Mittwoch darf sich das Publikum der WDR-Sendungüber ein neues Gesicht am Mikrofon freuen, denn Jennifer Jeromin wird die Sendung künftig moderieren. Jeromin tritt die Nachfolge von Jessica Bloem an, die künftig die Lokalzeit aus Dortmund präsentieren wird. Für die aus Recklinghausen stammende Moderatorin ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, vor ihrer Zeit beim Bayerischen Rundfunk (BR) moderierte sie in Aachen das Radio-Jugendprogramm Puls.„Am Ende fühlt man sich da am wohlsten, wo man herkommt. Mein Weg zum WDR ist also ein Stück weit ,nach Hause kommen‘. Darauf und auch auf die neue journalistische Aufgabe freue ich mich sehr', sagt Jennifer Jeromin, die nach ihrem Studium der Journalistik in Dortmund bei verschiedenen privaten Radiosendern moderierte. 2014 folgte der Wechsel zu einem Sender ins Aachener Dreiländereck.„Jennifer Jeromin bringt alles mit, was für eine Lokalzeit-Moderatorin wichtig ist: Mit ihrer journalistischen Kompetenz und ihrer natürlichen Ausstrahlung vor der Kamera wird sie unsere Sendung aus Aachen sicher bereichern', ist sich Gabi Ludwig, Chefredakteurin WDR-Landesprogramme, sicher.