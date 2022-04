Joko & Klaas setzen sich an die Spitze der Zielgruppe

Quotennews

Auch wenn gegenüber der Vorwoche einige Zuschauer verloren gingen, lag man deutlich vor den Shows bei RTL und VOX.



Bereits zum dreißigsten Mal forderten Joko und Klaas gestern ihren Arbeitgeber heraus. Zum Auftakt der fünften Staffel vonin der Vorwoche ging der Sieg an das Duo. Gestern schickte der Sender nun YouTuberin Caro Daur, Entertainer Riccardo Simonetti, Sänger Alexander Klaws und den ehemaligen Fußballspieler Roman Weidenfeller für sich ins Rennen. Mit diesen Kandidaten besiegte der Sender seine Angestellten, die nun zur Strafe eine Woche lang vor und nach jedem Werbeblock als ProSieben-Wichtel eingeblendet werden.Mit 1,51 Millionen Zuschauern und starken 6,0 Prozent Marktanteil war die Show erfolgreich in die neue Staffel gestartet. In der Zielgruppe war die Zuschauerzahl mit 0,99 Millionen allerdings die niedrigste seit etwa einem Jahr. Dennoch kamen herausragende 16,3 Prozent Marktanteil zustande. Diese Woche verlor der Sender 100.000 Fernsehende, so dass das Publikum von 1,41 Millionen Menschen noch für hohe 5,6 Prozent reichte. Auch die 0,97 Millionen Umworbenen konnten mit weiterhin überzeugenden 15,8 Prozent nicht mit der Vorwoche mithalten. Dennoch setzte sich der Sender in der Zielgruppe vor die RTL-Konkurrenz.hielt im Anschluss noch 0,48 und 0,37 Millionen jüngere Neugierige auf dem Sender. Dies entsprach soliden 4,1 sowie starken 12,9 Prozent Marktanteil.Bei RTLZWEI lief zur Primetime eine neue Folge der Reportagereihe. Der Sender bewegte 0,74 Millionen Zusehende zum Einschalten, was in einem soliden Marktanteil von 2,7 Prozent resultierte. Bei den 0,38 Millionen Werberelevanten stand das Programm mit 5,7 Prozent Marktanteil recht gut da.erhöhte im Anschluss mit 0,56 Millionen Fernsehenden auf starke 3,8 Prozent. Auch bei den 0,23 Millionen Umworbenen wuchs die Quote auf hohe 6,1 Prozent.