Danielle Deadwyler macht bei neuer J. J. Abrams-Serie mit

US-Fernsehen

Kommt die nächste übernatürliche Serie von Mastermind J. J. Abrams?

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ erfahren haben will, übernimmt Danielle Deadwyler die Hauptrolle in der neuen HBO-Serie. An dieser ist J. J. Abrams, der Schöpfer von «Lost» und «Fringe», beteiligt. Die Schauspielerin war zuletzt in den HBO-Serien «Station Eleven» und «Watchmen» zu sehen.Über die Serie wurde erstmals 2018 berichtet, dass sie sich in der Entwicklung befindet, allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt nur wenige Details. Jetzt ist bekannt, dass sich die Serie auf Olive Reed (Deadwyler) konzentriert, eine Frau, die durch einen brutalen wissenschaftlichen Unfall von ihrem Mann und ihrer Tochter getrennt wird. Sie ist gezwungen, eine Verschwörung aufzudecken, um ihre Familie wiederzufinden, die nun in einer dunklen, weit entfernten anderen Welt verloren ist.«Demimonde» befindet sich derzeit in der frühen Vorproduktion bei HBO. Abrams schreibt und führt Regie bei der Serie und wird über Bad Robot Productions als ausführender Produzent fungieren. Kira Snyder, Rand Ravich und Far Shariat fungieren als Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Ben Stephenson von Bad Robot ist ausführender Produzent, während Rachel Rusch Rich, ebenfalls von Bad Robot, als Co-Executive Producer fungiert. Die Serie wird von Bad Robot in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und HBO produziert. Bad Robot steht derzeit unter einem Gesamtvertrag bei Warner Bros.