«Sing meinen Song» kehrt in der Zielgruppe überzeugend zurück

Bei den jüngeren Zuschauern hob der Sender die Quote gegenüber dem Vorjahr an. Allerdings gingen auf dem Gesamtmarkt einige Fernsehende verloren.



Nach den coronabedingten Änderungen, als VOX in Schleswig-Holstein drehte, geht es in diesem Jahr fürwieder wie gewohnt nach Afrika. Wie gewohnt ist jede Folge einem Musiker gewidmet, gestern ging es mit Clueso los. Die anderen Künstler singen dann eine Coverversion in ihrem eigenen Stil zu einem der Songs des Sängers. Wie im Vorjahr führt Johannes Oerding auch durch die neunte Staffel. Mit dabei sind in diesem Jahr Floor Jansen, das SDP-Duo Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Lotte, Kelvin Jones, Elif und Clueso.Im Vorjahr war der Staffelauftakt mit 1,65 Millionen Fernsehenden die erfolgreichste Ausgabe gewesen und hatte dem Sender gute 5,4 Prozent Marktanteil beschert. Bei den 0,75 Millionen Jüngeren kam eine hohe Quote von 8,9 Prozent zustande. Mit diesen Werten konnte der Sender nun nicht mehr mithalten. Die 1,28 Millionen Zuschauer bescherten einen soliden Marktanteil von 4,7 Prozent. Auch die Reichweite in der Zielgruppe sank auf 0,66 Millionen Menschen, während die Sehbeteiligung hier jedoch auf starke 9,9 Prozent stieg.Im Anschluss lief, die den Künstler des Abends erneut in den Fokus stellte. Mit 0,65 Millionen Interessenten hielt sich das Programm bei einem passablen Marktanteil von 4,1 Prozent. Die 0,30 Millionen Umworbenen sorgten weiterhin für gute 7,6 Prozent Marktanteil. Für alle die immer noch nicht genug hatten, ging es mitweiter. Mit nur 0,23 Millionen verbleibenden Neugierigen stürzte der Sender nun allerdings auf schwache 2,3 Prozent. Auch die 0,08 Millionen Werberelevanten mussten mit ernüchternden 3,1 Prozent Marktanteil deutlich Federn lassen.