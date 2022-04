Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner starten gemeinsamen Podcast

Vermischtes

Bereits am Donnerstag startet das Audio-Format unter dem simplen Namen «Bauerfeind + Kuttner». Als Vermarkter dient Seven.One Audio.

Die Podcast-Welt ist ab Donnerstag, 28. April, um eine Talk-Duo reicher, denn die beiden Moderatorinnen Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner starten dann ihren neuen Podcast, der wöchentlich erscheinen soll. Er erscheint überall, wo es Podcasts gibt und wird von Seven.One Audio vermarktet, der das Format als „Personality-Talk“ beschreibt. In der Ankündigung heißt es, die beiden Businessfrauen sprechen über Medien und Mainstream, über Trends und Ticks und alles, was sie sonst noch beschäftigt.„Dieser Podcast ist Remmidemmi zum Hören, Entertainment für die Kopfhörer, aber auch alle anderen Hörer! Und Hörerinnen natürlich auch. Es ist wirklich für jeden etwas dabei, endlich gibt es mit «Bauerfeind + Kuttner» einen Podcast, in dem schonungslos gelabert wird. Das hat uns wirklich noch gefehlt. Und Frauen auch. Diese klaffende Lücke, die es bislang auf dem deutschen Podcastmarkt gab, wird endlich geschlossen. Wir jedenfalls freuen uns sehr auf alles, was kommt und noch gesagt werden wird!", so Katrin Bauerfeind über ihr neuestes Projekt.Alexander Krawczyk, Senior Vice President Seven.One Audio, fügt an: „Wir setzen voll auf Frauen: Mit dem neuen Podcast «Bauerfeind + Kuttner» und seinen beiden profilierten und beliebten Gastgeberinnen können wir unser Angebot weiter diversifizieren. Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner setzen im oft männlich dominierten Bereich der klassischen Plauder- und Welterklär-Podcasts ein unüberhörbares weibliches Ausrufezeichen – und erschließen damit auch eine interessante neue Zielgruppe für unsere Werbetreibenden.“