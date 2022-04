Wetterfee Maxi Biewer verlässt RTL

Köpfe

Nach 30 Jahren und über 15.000 Wettervorhersagen verabschiedet sich Wettermoderatorin vom Kölner Sender.

Wie RTL am späten Montagabend bekannt gab, wird die langjährige Wettermoderatorin Maxi Biewer den Kölner Sender verlassen. Biewer sagte dem Publikum drei Jahrzehnte lang das Wetter voraus, ihre RTL-Karriere startete 1992. Über diese Zeitspanne sind mehr als 15.000 Wettervorhersagen zusammengekommen. Biewer war unter anderem in den zahlreichen Morgen-Formaten sowie in den Hauptnachrichten «RTL Aktuell» präsent. Sie kehrt nun dem Fernsehen den Rücken und wird sich auf das Reisen mit ihrem Ehemann konzentrieren.„Im Sommer geht es zu den Kanaren. Anschließend – also am Ende der atlantische Hurrikansaison – werden wir Richtung Karibik weiter segeln“, erklärte sie in einer RTL-Meldung. Biewer gab bereits im Februar auf Instagram bekannt, dass sie „in Altersteilzeit“ gehen werde. „Ich danke allen Zuschauern, die mich 30 Jahre in ihr Leben gelassen haben", so die Wetterfrau auf Social Media. „Nur euch habe ich es zu verdanken, dass ich sooo lange das Wetter machen durfte, und ihr damit auch mein Leben geformt habt.“Bevor Biewer zu RTL kam, studierte sie Mitte der 80er-Jahre in Berlin an der Schauspielschule Ernst Busch. Noch zu DDR-Zeiten war sie im Schauspiel-Ensemble des DDR-Fernsehens und in verschiedenen Rollen am Theater Dessau zu sehen. Ab 1989 war sie als freischaffende Synchronsprecherin und im Fernsehen aktiv. Kurz vor ihrem Wechsel zu RTL war sie an der „Tribüne Berlin“ tätig. 2019 brachte sie zudem ihr erstes Buch „Ich mach‘ aus Regen Sonnenschein“ heraus.