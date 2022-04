Sarina Radomski verlässt «WaPo Berlin»

TV-News

Am Dienstag wird die Schauspielerin zum letzten Mal als Kriminalhauptkommissarin Paula Sprenger zu sehen sein. Radomski verlässt die Serie auf eigenen Wunsch.

Am morgigen Dienstag, 26. April, endet im Ersten die dritte Staffel der Vorabend-Serie, die vor drei Jahren gestartet war. Mit bislang im Durschnitt zehn Prozent Marktanteil ist es aus Quotensicht die bisher erfolgreichste Runde, 2,25 Millionen Gesamtzuschauer bedeuten allerdings auch die niedrigste Reichweite aller Staffeln. Am Dienstag müssen sich die Zuschauer dann aber nicht nur von der «WaPo» verabschieden, sondern auch von einer Darstellerin, die seit der ersten Folge zum Ermittlerteam um Kriminalhauptkommissarin Jasmin Sayed (Sesede Terziyan) war. Sarina Radomski wird auf eigenen Wunsch aus der Serie aussteigen, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Montag mitteilte. Sie wird zum letzten Mal als Kriminalhauptkommissarin Paula Sprenger zu sehen sein.Zu ihrem Abschied sagt Radomksi: „Ich freue mich unendlich über die tolle Erfahrung bei der «WaPo Berlin». Ich durfte mit meiner Rolle Paula wachsen und sie mit mir. Wir haben uns drei wunderbare Jahre geschenkt und jetzt ist es Zeit weiterzuziehen. Sowohl das Produktionsteam als auch die Schauspielkolleg*innen haben mir den Abschied nicht leicht gemacht, weil wir wirklich irre viel Spaß zusammen hatten, und die Stimmung unter uns immer toll war. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten von Herzen bedanken. Wir sind im engen Kontakt und Austausch und werden sicher noch die ein oder andere Bootsfahrt zusammen machen – aber eben nicht mehr vor der Kamera. Ahoi!”„24 Folgen lang war Paula Sprenger so etwas wie das Wärmezentrum des WaPo-Teams. Ich habe immer bewundert, wie Sarina Radomski in ihrer Figur Paula Toughness, Feinfühligkeit und trockenen Humor genau und glaubwürdig austariert hat und danke ihr von Herzen für ihren Einsatz bei der WaPo Berlin. Alles Gute, Sarina!“, so Martina Zöllner (rbb), Executive Producer, mit warmen Worten zum Abschied.Eine Nachfolgerin steht bereits fest, denn klar ist, «WaPo Berlin» wird fortgesetzt. Die Dreharbeiten für neue Staffel beginnen im Juni in Berlin und Umgebung. Neu im Ermittlerteam um Kriminalhauptkommissarin Jasmin Sayed (Sesede Terziyan) mit Wolf Malletztke (Christoph Grunert), Fahri Celik (Hassan Akkouch) und Marlene Weber (Oska Melina Borcherding) samt Polizeihund Stulle ist Kriminalhauptkommissarin Hanna Kowollik, die von Marie Schöneburg verkörpert wird. Hanna Kowollik wird als „Menschenkennerin und Berliner Pflanze“ beschrieben, die das Team der WaPo mit ihrer Tatkraft und ihrem Temperament wunderbar durcheinanderwirble. Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist für 2023 geplant.«WaPo Berlin» ist eine Produktion der Saxonia Media, als Produzenten fungieren Britta Hansen und Sven Sund, ausführende Produzentin ist Katharina Puttendörfer. Die redaktionelle Federführung liegt beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Executive Producer ist Martina Zöllner (rbb).