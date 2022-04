«Grill den Henssler»: Dritte Show mit neuem Bestwert

Quotennews

Normalerweise sorgen die ersten Folgen einer neuen Staffel für die besten Reichweiten, bei «Grill den Henssler» stellt Folge drei einen neuen Reichweiten-Rekord auf.

Schon beinah hätte sich umbei VOX gesorgt werden müssen. Mit 1,42 und 1,26 Millionen Zuschauern verliefen die ersten beiden Episoden im Jahr 2022 zwar nicht schlecht, jedoch zeichnete sich ein bedenklicher Trend ab, zumindest hätte er sich abzeichnen können. Denn bereits Show drei der neuen Staffel belehrt alle bereits die Messer schärfenden Kritiker eines besseren. Mit 1,52 Millionen Zuschauern korrigiert sich bei der Roten Kugel das Interesse ordentlich nach oben, auch sichtlich bemerkbar in gestern erreichten 6,2 Prozent Marktanteil. Auch die Zielgruppe präsentierte sich deutlich beruhigender, mit 0,54 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter und einem Marktanteil von guten 8,9 Prozent.Und doch muss sich die Primetime den Vorwurf gefallen lassen, nicht gänzlich an das Tagesprogramm anknüpfen zu können. Bereits ab 17 Uhr undwurde die Millionenmarke mit 1,01 Millionen Zuschauern gebrochen,im Anschluss ab 18:10 Uhr holte bereits 1,36 Millionen Zuschauer. Und die Reichweite sollte bis ins Abendprogramm weiter steigen, dennholte ab 19:10 Uhr starke 1,71 Millionen Zuschauer. Somit steigerte sich der Marktanteil von anfänglichen 5,9 auf 6,5 und nochmal 6,5 Prozent am gesamten Markt, ehe schließlich «Grill den Henssler» die Reichweite und den Marktanteil sinken lassen sollte.Für die klassische Zielgruppe gilt dieser Vorwurf hingegen nicht, denn Henssler schaffte es hier, die beste Leistung des VOX-Tages zu präsentieren. Die zuvor genannten Shows steigerten die Zielgruppen-Reichweite von 0,21 auf 0,35 und schließlich 0,49 Millionen Umworbene, ehe die Primetime begann. In Marktanteilen gesprochen ging es von 5,8 auf 7,7 und 8,0 Prozent am entsprechenden Markt, ehe Henssler die bekannten 8,9 Prozent holte.