«Bauer sucht Frau International» mit gutem Comeback

Quotennews

VOX darf sich mit «Die Höhle der Löwen» weiter an der Primetime-Spitze sonnen. Am Montag hagelte es Staffelrekorde.

Vor drei Jahren wagte sich Inka Bause das erste Mal ins Ausland, um auch international ansässigen Landwirten die Chance auf die große Liebe zu ermöglichen. Während die erste Staffel immer montags auf Sendung ging, strahlte der Kölner Sender Runde zwei immer am Sonntag zur besten Sendezeit aus. Im vergangenen Jahr startete das Format erst im Spätsommer am Montagabend, wobei die erste Folge am Sonntagabend zu sehen gewesen war. Im vierten Jahr haben sich die Programmverantwortlichen wieder etwas Neues ausgedacht, dennwird nun immer montags und dienstags in den kommenden drei Wochen versendet.Den Auftakt verfolgten gestern Abend 3,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von starken 11,7 Prozent entsprach. Dies bedeutet den zweitbesten Marktanteil für eine «Bauer sucht Frau International»-Auftaktfolge Mit 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen aus der klassischen Zielgruppe war das Format bei soliden 10,9 Prozent dieser Zuseherschaft gefragt. Zum Vergleich: Der Auftakt der dritten Staffel holte eine Gesamtreichweite von 2,57 Millionen und Einschaltquoten von 10,4 und 11,3 Prozent. 2020, in der Hochphase der Pandemie, saßen für die Staffelpremiere sogar 3,50 Millionen Zuschauer vor dem heimischen Fernsehgerät. Die Marktanteile lagen mit 10,2 und 10,0 Prozent auf einem ähnlichen Niveau.Zurück zum gestrigen Montagabend: Die Primetime der Privatsender wurde einmal mehr von VOX dominiert, denn dort lief die Gründershow. Das Investoren-Format sorgte für 2,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 0,97 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile bewegten sich in Woche vier bei tollen 8,3 Prozent bei allen und herausragenden 15,7 Prozent bei den werberelevanten Zuschauern. Alle Werte bedeuten einen neuen Staffelrekord für die Gründershow. Damit sicherte sich VOX einmal mehr die Marktführerschaft in der Zielgruppe am Montagabend der privaten Sender.