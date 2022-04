Primetime-Check

Wie lief es für «Hart aber fair» im Ersten? Konnte «Grey’s Anatomy» für ProSieben punkten?

Das Erste war zum 20:15 Uhr, die Natur-Doku der Artenretter sahen 2,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was Marktanteilen von 7,9 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern entsprach.sorgte im Anschluss für eine Reichweite von 2,58 Millionen, was die Sehbeteiligung auf dem Gesamtmarkt auf 9,5 Prozent steigen ließ. In der jungen Zuseherschaft verlor der Plasberg-Talk an Interesse und kam nur noch auf 6,8 Prozent. Dieverfolgten ab 22:15 Uhr 2,72 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 13,3 respektive 10,7 Prozent. Im ZDF schalteten 5,31 Millionenein, was dem Mainzer Sender 18,8 Prozent Marktanteil bescherte. Für dasundinteressierten sich anschließend 3,75 und 1,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile sanken auf 14,6 und mäßige 10,4 Prozent. Bei den Jüngeren blieb das ZDF den gesamtem Abend über im grünen Bereich, bei anfangs 7,5 Prozent, dann 8,3 und 8,2 Prozent.ProSieben zeigte zur besten Sendezeit einen neue-Folge, die 0,76 Millionen Zuschauer, darunter 0,41 Millionen umworbene, nicht verpassen wollten. Die Einschaltquoten blieben im unterdurchschnittlichen Bereich bei 2,7 respektive 6,2 Prozent hängen. Ähnliches verbuchte auch, das ab 21:15 Uhr 0,75 Millionen sahen. Die Feuerwehr-Serie kam auf Markanteile von 2,8 und 5,7 Prozent. Sat.1 setzte aufund konnte 0,65 Millionen Zuschauer für sich gewinnen, in der Zielgruppe standen magere 5,9 Prozent zu Buche. Kabel Eins war mitbei 0,89 Millionen Zuschauern gefragt, was einen Marktanteil von soliden 3,3 Prozent nach sich zog. In der Zielgruppe lief es mit 0,35 Millionen und 5,3 Prozent zufriedenstellend.schlug bei RTL seine Zelte auf, den Auftakt verfolgten 3,22 Millionen,kam im Anschluss auf 1,66 Millionen Wissbegierige. Während es für die Landwirte und Marktanteile von 11,7 und 10,9 Prozent sehr gut bis solide lief, rutschte die Nachrichtensendung auf 7,7 Prozent bei allen und schwachen 7,8 Prozent bei den Werberelevanten ab. VOX holte sich die Quoten-Krone mit, in die sich diesmal 2,09 Millionen Zuschauer wagten. Es wurden Sehbeteiligungen von starken 8,3 und 15,7 Prozent ausgewiesen. RTLZWEI strahlte eine «Die Geissens»-Doppelfolge aus, die von 0,91 und 0,88 Millionen Menschen rezipiert wurde. In der Zielgruppe standen gute 6,9 und 6,7 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.