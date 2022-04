RTLZWEI begleitet ab Mai Notfallteams in der Nacht

TV-News

In «Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter» sollen RTLZWEI-Zuschauer immer dienstags direkte Einblicke in Rettungswägen aus verschiedenen Städten Deutschlands erhalten.

RTLZWEI hat für den 17. Mai den Start eines weiteren Blaulicht-Formats für die Primetime angekündigt. Der besondere Twist der neuen Doku-Soap ist, dass die Rettungskräfte bei ihrer Nachtschicht begleitet werden, weswegen das Format auch auf den Namenhört. Immer dienstags um 20:15 Uhr stehen Rettungsteams aus ganz Deutschland bei ihrer alltäglichen Arbeit im Mittelpunkt.Bodycams gewähren dabei einen detailgetreuen Einblick in die Notfalleinsätze der nächtlichen Schichten. Außerdem wird das Innere eines Krankenwages detailreich abgebildet. Durch fest installierte Kameras soll dem Publikum ein Blick in die Räumlichkeiten des Fahrzeugs und in die schnellen Handgriffe geboten werden, die dort getätigt werden, wenn keine Zeit bleibt.Spektakuläre Aufnahmen versprechen zudem die Mitarbeiter der DRL Luftrettung Station München. Sie kommen, wenn schnelle Hilfe aus der Luft notwendig ist oder Intensiv-Patienten verlegt werden müssen. «Nachtschicht» begleitet die Luftrettung aus verschiedenen Winkeln bei ihren Einsätzen im Intensivtransporthubschrauber. Die Doku-Serie wird von Janus TV produziert.