ARD verlängert «Hubert ohne Staller» und «Großstadtrevier»

TV-News

Im «Großstadtrevier» kündigt sich ein personeller Wechsel an: Wanda Perdelwitz alias Nina Sieveking verlässt den Kiez, sie wird durch Sinha Melina Gierke ersetzt, die die Rolle der Bente Hinrichs übernimmt.

Die Vorabend-Serien mit Lokalkolorit bleiben dem ARD-Publikum erhalten. Wie der öffentlich-rechtliche Senderverbund dieser Tage mitgeteilt hat, entstehen derzeit in Hamburg die letzten vier Folgen der 35.-Staffel und auch die Dreharbeiten für die 36. Runde sind schon in Planung. Diese setzen sich nahtlos fort, es entstehen zwölf neue Folgen. Im bereits abgedrehten Block der 35. Staffel verlässt Nina Sieveking, gespielt von Wanda Perdelwitz (im Bild), das PK 14, ganz zum Trübsal von Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Daniel Schirmer (Sven Fricke). Ein Ersatz steht aber bereits fest, auch wenn Revierchefin Küppers (Saskia Fischer) nicht ihre eigentliche Favoritin einstellen darf.Stattdessen fällt die Wahl auf Bente Hinrichs aus Dithmarschen, die von Sinha Melina Gierke gespielt wird. Sie vervollständigt das Hamburger Ermittlerteam ab Folge 483 – in erster Linie als neue Partnerin von Lukas Petersen. Gierke wird als „Landein“ beschrieben, das in ihrer plietschen, zupackenden Art angenehm bodenständig und sehr beeindruckend ist. „Ich freue mich riesig auf die Arbeit beim «Großstadtrevier» und darauf, alle vom Cast und Team kennenzulernen. Einige habe ich bereits beim Casting treffen dürfen und wurde so warmherzig empfangen, dass ich mich direkt wohlgefühlt habe. Hinzu kommt, dass ich Hamburg liebe – ich bin ganz vernarrt in den Hamburger Dialekt, der klingt einfach immer sympathisch, da geht mir das Herz auf", sagt Sinha Melina Gierke über ihre neue Aufgabe bei der Letterbox-Produktion.Vom Norden in den Süden zu: Auch die bayrische Vorabend-Serie wird nach ihrem am morgigen Mittwoch gesendeten Staffel-Finale um eine weitere Runde fortgesetzt. Die Dreharbeiten zur elften Staffel haben bereits begonnen. Sechs der insgesamt zwölf geplanten Folgen sind bereits abgedreht, Ende April sollen die weiteren Episoden entstehen. Die Produktionsfirmen Leonine Studios und Entertainment Factory setzen auf den üblichen Cast ohne personelle Veränderungen. Hubert und Girwidz (Christian Tramitz und Michael Brandner) bleiben mit unerbittlichem Eifer als unkonventionelle Ermittler am Werk – immer unter der wachsamen Aufsicht von Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau) sowie unterstützt von den Kollegen Martin Riedl (Paul Sedlmeir) und Christina Bayer (Mitsou Jung). Auch Gerichtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs (Susu Padotzke) wird weiterhin zu sehen sein. Für Klatsch und Tratsch sorgt „Cafe Rattlinger“-Besitzer Yazid (Hannes Ringlstetter).