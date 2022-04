«Wild Republic» wird bei arte und im Ersten versendet

TV-News

Die Koproduktion mit der Deutschen Telekom wird bei arte zuerst ausgestrahlt.

Im vergangenen April war die Seriebeim Angebot der Deutschen Telekom, Magenta TV, zu sehen. Etwas mehr als ein Jahr später erhält die Produktion von Lailaps Pictures, X Filme Creative Pool und handwritten Pictures in Koproduktion mit der Deutschen Telekom, ARTE, WDR SWR und One auch eine Ausspielung im Free-TV – und das gleich doppelt. Denn sowohl arte als auch Das Erste zeigen die Drama-Adventure-Serie, wobei der Kultursender den Anfang macht. Dort ist die achtteilige Reihe ab dem 26. Mai immer donnerstags um 22:05 Uhr zu sehen, ab dem 19. Mai steht sie bereits in der arte-Mediathek auf Abruf bereit. In der ARD-Mediathek erscheint der Titel ab dem 27. Mai. Das Erste zeigt am 3. Juni zwischen 22:15 Uhr und 1:15 Uhr die ersten vier Episoden, an den beiden Folge-Freitagen werden jeweils zwei Ausgaben ab 23:45 Uhr im Programm sein.«Wild Republic» erzählt die Geschichte von jugendlichen Straftätern, die das Vertrauen in Staat und Justiz verloren haben. Nach einem tragischen Vorfall bei einer Resozialisierungsmaßnahme in den Bergen, weit weg von jeglicher Zivilisation, flüchten die Jugendlichen deshalb gemeinsam in die Hochalpen, wo sie eine riesige versteckte Höhle entdecken. An dem geheimnisvollen Ort bilden sie eine neue Gesellschaft nach ihren eigenen Regeln und Gesetzen und müssen sich dabei immer wieder sowohl dem Kampf gegen die Naturgewalten als auch gegen die eigenen Aggressionen stellen. Und gegen brutale Angreifer, die die Höhle offenbar für sich beanspruchen.Neben Ulrich Tukur, Verena Altenberger ('Polizeiruf 110') und Franz Hartwig zeichnet sich der Cast durch ein junges Schauspiel-Ensemble aus, zu dem unter anderem Emma Drogunova, Merlin Rose, Rouven Israel, Béla Gábor Lenz, Maria Dragus, Camille Dombrowsky, Anand Batbileg, Aaron Altaras und Luna Jordan zählen. Regie führten Markus Goller und Lennart Ruff. Die Drehbücher wurden von den Autoren Arne Nolting, Jan Martin Scharf, Klaus Wolfertstetter Peer Klehmet und Jan Galli in Zusammenarbeit mit Magenta TV, ARTE, WDR SWR und One entwickelt.