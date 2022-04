Buchclub

Zum Start der elften Staffel der VOX-Erfolgsshow gibt es nun auch ein Buch von einer Mitarbeiterin der Show.

"«Die Höhle der Löwen» vom Pitch zum Deal" von Ruth Cremer ist ein aufschlussreiches, mit Insider-Wissen und Know-how gefülltes Werk rund um Startups, Investoren und die erfolgreiche TV-Show «Die Höhle der Löwen».Ruth Cremer ist eine bekannte Beraterin für Startups und Investoren, Coach sowie Speaker. Zudem arbeitet sie auch als Hochschuldozenten für Unternehmertum. Route Cremer hat nach ihrem Mathematikstudium im Investment Management für Startups gearbeitet. Schließlich entwickelte sich ihre Laufbahn zur selbstständigen Beraterin für Gründer. Kein Wunder also, dass sie in ihrem Buch die "«Höhle der Löwen» vom Pitch zum Deal" tiefe Einblicke in die Welt von GründerInnen gewähren kann.In der bekannten und beliebten Sendung «Die Höhle der Löwen» berät die Autorin Gründer bei der Vorbereitung auf den großen Auftritt. Ihre Leser nimmt sie mit hinter die Kulissen der beliebten TV-Show. Ihr fundiertes Wissen im Bereich der Startups bezieht sich auf diverse einflussreiche Bereiche aus der Finanzwelt, Psychologie und der Medienlandschaft. Durch ihre jahrelange Erfahrung berät sie ihre Leser und deckt Geheimnisse von Investoren auf. Sie verrät, wie man sich als Neugründer vor Investoren präsentiert und welche Codes und psychologische Faktoren bei den "Löwen" eine Rolle spielen. Leser erhalten einen tiefen Einblick in die Sendung, die deutsche Startup-Szene sowie auch Insiderwissen zu den Investoren in «Die Höhle der Löwen».Das Buch "«Die Höhle der Löwen» von Pitch zum Deal" basiert auf fundiertem Fachwissen und einer langjährigen Erfahrung. Die Autorin verrät Leser, worauf man bei einer Gründung achten muss und worauf es tatsächlich ankommt, um langfristig erfolgreich zu werden. Man erfährt, wie man den perfekten Investor findet und wie man sich als Startup präsentieren muss. Ob einmaliges Produkt oder eine Dienstleistung, eine Idee reicht nicht, um als Gründer erfolgreich zu werden. Grundlegend ist zwar die Leidenschaft, um wirklich durchstarten zu können. Man benötigt jedoch auch Geldgeber, ein Netzwerk und das nötige Know-how für das Business. Ruth Cremer klärt ihre Leser über die wichtigsten Faktoren, Vorgehensweisen und Abläufe im Startup-Business auf. Das Buch eignet sich sowohl für Menschen, die die Mechanismen hinter der erfolgreichen TV-Show «Die Höhle der Löwen» verstehen wollen, als auch für Gründer oder jene, die mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen.