Comic-Laden

Die Geschichte ist eine Graphic Novel von Jennifer Daniel, die sich mit der Nachkriegsatmosphäre beschäftigt.

"Das Gutachten" erscheint dem Betrachter mit starkem, aber auf den ersten Blick ein wenig altbackenem Cover. Der Stil wirft Fragen auf und das ist auch das Anliegen der Geschichte hinter den Bildern. Knappe Darstellungen und feste Linien zeigen direkt, was indirekt verborgen bleiben sollte.In "Das Gutachten" gelingt es Jennifer Daniel mit wenig Text und dafür umso ausdrucksstärkerem Bildmaterial die Nachkriegsatmosphäre der 70 Jahre in der BRD zu erfassen. In gedämpften Erdtönen stellt sie Generationskonflikte neben politische Verschwörung. Die Hauptfigur Herr Martin, Mitarbeiter des Gerichtsmedizinischen Instituts, sieht sich im Sommer 1977 mit einem Fall konfrontiert, der ihn nicht mehr loslassen wird.Mühsam verdrängte Erinnerungen, das Kriegstrauma eines ehemaligen Soldaten, Schuldeingeständnisse und dramatische Wendungen können von nun an nicht mehr mit Alkohol und Mittelklasse Idyll in den Hintergrund, in die Stille der Alpträume verdrängt werden.Eine junge Frau, alleinerziehend, RAF-Sympathisantin landet nach einem mutmaßlichen Autounfall auf Herr Martins Labortisch. Die Umstände sind verzwickt. Der Leser erfährt parallel von dem Plan, der die junge Frau in dieses Unglück führte. Ein politischer Anschlag, eine ferne biografische Verwicklung mit der Geschichte des Rechtsmediziners.Jennifer Daniel erzählt diesen Politkrimi in sachlichen, aber erstaunlich selbstredenden Bildern. Mal sprechen ihre Formen den Leser direkt, quasi in unausweichlich dicken Lettern an, mal haben die Darstellungen den überfüllten Charakter eines Suchbildes. Genau so, wie die Geschichte es verlangt. Ebenso wie etliche Deutsche ihre Eltern und Großeltern erlebt haben. Rechtschaffen, schweigsam und voller dunkler Erinnerungen, über die nicht gesprochen wird und die sich doch auf die eine oder andere Art ihren Weg durch die glatte Oberfläche gepflegter Vorgärten und strukturiert Reihenhäuser bahnen werden.Die Graphic Novel "Das Gutachten" erschien im März 2022 im Carlsen Verlag. Jennifer Daniel arbeitet als Grafikerin, Illustratorin und Dozentin in Düsseldorf. Bekannt wurde sie 2012 mit ihrem Erstlingswerk "Earth Unplugged", dass ihr 2014 eine Nominierung für den Max und Moritz-Preis einbrachte. In diesem Jahr folgte auch die Veröffentlichung von "Drachendisco" gemeinsam mit Jepe Wörz. Gebürtig stammt Daniel wie der Protagonist Herr Martin aus Bonn, wo sie im Jahre 1986 das Licht der Welt erblickte.