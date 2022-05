Digital Natives: Ludwig Brix

Interview

Ludwig Brix, neues Cast-Mitglied der UFA-Fiction-Produktion «All You Need» hat sich den Fragen des Digital-Natives-Fragebogen gestellt und dafür sogar einen Rap-Text verfasst.

Für die Idee, Realitäten gestalten zu können. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit dem Erleben einer fiktionalen oder biografischen Geschichte beschäftige, wird diese meine Realität. Wenn mir dann andere dabei zuschauen, auch deren. Das ist für mich ein Lauffeuer, wofür es sich zu brennen lohnt.Es sind zwar keine Dinge, aber: Natur, Beziehungen und Musik.Ich habe nicht den Anspruch an mich selbst, immer top informiert sein zu müssen. Ich empfinde viele Informationskanäle als Overload und kämpfe dann mit dem Gefühl nicht hinterher zu kommen. Außerdem reißt es mich aus dem, was Jetzt ist, eher raus und erzeugt, meiner Meinung nach, selten selbstloses Mitgefühl und Verständnis, sondern Ich-bezogene Sorgen. Ich will unvoreingenommen durch die Welt gehen und nehme dafür in Kauf, manchmal spät oder gar nicht von Ereignissen zu erfahren.Sam Levinson, Georgios LanthimosDo good, be good.Wer mich kennt, weiß: Ich habe eigentlich nie ein Problem einzuschlafen.Ich (lege mich hin und) schließe einfach die Augen. :)Körperlich: Sport ist für mich eines der Rezepte zum Glücklichsein. Zu Schulzeiten war ich mindestens dreimal die Woche im Team auf dem Sportplatz und habe ansonsten viel auf der Straße gespielt. Momentan fühlt sich Sport für mich wie eine pflichtbewusste, fast schon gewissensmotivierte, terminliche Verabredung mit mir selbst an. Ich möchte mich fortan wieder mehr ins spielerische Glück begeben. Beispiel: Das letzte Mal, dass ich Fang-Verstecken gespielt habe, ist ca. 3 Jahre her. Wann war dein letztes Mal? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich empfehle es hiermit mir und allen anderen, die Bock darauf haben, ihr inneres Kind am Leben zu erhalten. Wir hatten einen riesen Spaß!Geistig: Nicht aufhören, sich selbst und alles, was uns umgibt zu hinterfragen – neugierig zu bleiben. Gespräche und Diskussionen mit Freund*Innen, Kulturerlebnisse. Meditieren und Yoga sind (noch) unständige Begleiter auf meiner Reise, ich spüre aber, dass sie es wert sind, mehr Zeit/Raum in meinem Leben einnehmen zu dürfen.(lacht) Dazu habe ich mal eine Raptextzeile gedichtet:Multiple Persönlichkeiten hat doch wirklich jede*r.Ich bin nicht der Gleiche – auf Facebook, Insta, Tinder, Grindr, Twitter.Ok? Cupid, Bumble, Snapchat.Was würd‘ ich tun, wenn ich kein Iphone oder Mac hätt?Auf Couchsurfing und Blablacar bin ich voll der Liebe,Auch auf TiKTok zeige ich nur positive Züge.Immer wenn ich traurig bin, gucke ich Hardcore-Porn.Und wenn ich dann noch traurig bin, dann mach ich’s mir von vorn.Mein Cyber-Ich steigert sich mit jeder Datei, die ichFreiwillig freigebe – wie leichtsinnig!No Games – Shoutout an Serani.Ich teile mir seit dem Studium einen Netflix-Familien Account mit Freund*Innen und ehemaligen Studienkolleg*Innen, obwohl ich den gar nicht so viel nutze und viel lieber in die Sneak Preview ins Kino gehe. Und Spotify – die Werbefrequenz der kostenfreien Version ist einfach zu aggressiv. Außerdem möchte ich noch kurz die Chance nutzen, für Bandcamp zu werben (befreundete Musiker*Innen sagten mir einst, dass dort mehr für sie rausspringt.)