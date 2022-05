«Der Schiffsarzt»: RTL+ setzt im Juni die Segel

TV-News

Die Ausstrahlung erfolgt online first, doch auch im Free-TV soll die sechsteilige Serie noch in diesem Jahr zu sehen sein.

RTL bedient sich derzeit nicht nur an Personen, die das Publikum eher aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen kennt, sondern kopiert mittlerweile auch Programmstrategien und Formatideen. Während man für Unterhaltungsshow Namen wie Hans Sigl («Der Bergdoktor») gewinnen konnte und am Donnerstag 90-minütige Krimi-Filme («Balk Teneriffa», «Einsatz in den Alpen») zu etablieren versucht, kündigte der Kölner Sender im vergangenen Oktober miteine Art «Traumschiff»-Kopie an, die zunächst bei RTL+ ausgestrahlt werden soll. Nun hat der Streamingdienst einen Starttermin gefunden. Ab Donnerstag, 2. Juni, werden sechs Folgen der UFA-Fiction-Produktion zu sehen sein. Später im Jahr soll die Serie auch im Free-TV bei RTL verwertet werden. Ein genauer Termin wurde dafür allerdings noch nicht genannt.Moritz Otto («Morden im Norden», «Professor T») übernimmt darin die Hauptrolle des Schiffsarztes Dr. Eric Leonhard, dessen hochschwangere Frau Sarah (Sylta Fee Wegmann) eines Tages spurlos verschwindet, woraufhin seine Welt zusammenbricht. Die Polizei konzentriert sich auf Eric als Hauptverdächtigen, die Ermittlungen bleiben erfolglos. Überzeugt davon, dass Sarah und sein Kind, das mittlerweile geboren sein müsste, noch am Leben sind, engagiert Eric einen Privatdetektiv. Als diesem plötzlich ein Foto von Sarah an Bord eines Kreuzfahrtschiffes – offenkundig nach ihrem Verschwinden entstanden – zugespielt wird, zögert der erfahrene Chirurg und Notfallmediziner nicht lange und heuert als Schiffsarzt an, um der Spur nachzugehen. Doch trauen kann er an Bord niemandem, schließlich weiß er nicht, welche Crew-Mitglieder in den Fall verwickelt sein könnten. Da sein Beruf als Arzt für Dr. Eric Leonhard jedoch nicht nur Job, sondern Berufung ist, wird er darüber hinaus immer wieder von Urlaubern gefordert, die seine Hilfe benötigen. Schnell erlangt Eric den Ruf eines kompetenten Mediziners, der sich auch für die menschlichen Schicksale seiner Patienten interessiert, um sie zu heilen. Gleichzeitig jedoch wundert sich die Crew über seine Unnahbarkeit, wenn jemand ihm zu nahe kommt.In weiteren Rollen sind Anna Puck («Alarm für Cobra 11») als Kapitänin Henriette Mosbach, Frédéric Brossier («All You Need») als Barmann Joshua, Eva Löser («Alles was zählt») als Krankenschwester Emma und Philipp Christopher («Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Die Kinder von Windermere») als Sicherheitsoffizier Pablo Ruiz zu sehen. Auch Profitänzerin Ekaterina Leonova («Let’s Dance») ist als Tänzerin Darya Petrova in ihrer ersten Schauspielrolle dabei.Executive Producer sind Markus Brunnemann und Brigitte Müller, die als Head-Autorin mit Unterstützung von Simon X. Rost auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Produzentin ist Dedina Dettmers, Producerin ist Debora Rosenthal. Regie führte Oliver Liliensiek. Seitens RTL Deutschland übernimmt Markus Böhlke die redaktionelle Verantwortung unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.