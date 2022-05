ProSieben zeigt Länderspiel der Ukraine

TV-News

Im ersten Spiel nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs treffen die Gelb-Blauen auf den Bundesligist Borussia Mönchengladbach. ProSieben verzichtet dafür auf die Ausstrahlung von «TV Total» und «ZOL».

Am nächsten Mittwoch, 11. Mai, zeigt ProSieben ein Fußballspiel der ukrainischen Nationalmannschaft, die sich auf das verschobene Play-off-Duell gegen Schottland vorbereitet. Das Besondere an der Partie ist zum einen, dass es das erste Spiel seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist, und zum anderen trifft die Ukraine nicht auf ein anderes Land, sondern auf den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr. ProSieben startet seine Übertragung bereits um 20:15 Uhr, wodurch die Sendungen «TV Total» und «Zervakis & Opdenhövel. Live.» entfallen. Matthias Opdenhövel wird dennoch zu sehen sein, denn er wird die Vorberichte moderieren.„Es ist mir eine persönliche Herzensangelegenheit, dass ProSieben das Spiel der ukrainischen Nationalmannschaft gegen Borussia Mönchengladbach zur besten Sendezeit in der Prime Time zeigt“, erklärt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. „Wir müssen in Deutschland immer wieder Zeichen setzen, dass wir das Leid der Menschen in der Ukraine nicht vergessen. Und dass wir bereit sind, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Deswegen zeigen wir das Spiel und hoffen, dass wir dazu beitragen können, dass viele Spenden gesammelt werden."„Wir freuen uns sehr, dass wir dem ukrainischen Fußballverband mit diesem Spiel helfen können und wir wünschen uns, dass möglichst viele Fußballfreunde aus der Region zu diesem Spiel ins Stadion kommen und mit ihrem Eintrittsgeld eine Spende für den guten Zweck beisteuern. Ukrainische Staatsbürger haben zu diesem Spiel freien Eintritt“, so Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet zu stark ermäßigten Preisen. Stehplatztickets kosten 7,50 Euro, Sitzplatztickets 15 Euro, alle Zuschauer unter 18 Jahren zahlen 5 Euro. Alle Einnahmen aus der Partie werden nach Abzug der Kosten von Borussia Mönchengladbach zugunsten von Menschen in und aus der Ukraine gespendet.