«Die Höhle der Löwen» mit klar weniger als zwei Millionen Zuschauern

Quotennews

Auch in der Zielgruppe fiel das Quotenergebnis um drei Prozentpunkte.

Anders als vor einer Woche fuhr die VOX-Sendungdiesen Montag weniger als zwei Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Während es vor acht Tagen 2,09 Millionen Zuschauer waren, schalteten diesmal 1,78 Millionen Fans der Gründershow ein, was aber weiterhin zu einem hervorragenden Marktanteil von 6,9 Prozent führte. Vor einer Woche reichte es mit 8,3 Prozent zu einem neuen Staffelbestwert. Auch die in der Zielgruppe eingefahrenen 15,7 Prozent bedeuteten in der Vorwoche einen neuen Bestwert in diesem Jahr. Diesmal sorgten 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährige für sehr gute 12,7 Prozent Sehbeteiligung.Am Nachmittag beultedie Quotendelle vom Freitag ein wenig aus. Der Spin-off, in dem diesmal Jana Schmitter gegen Hannes Schrader antrat, verfolgten um 16:00 Uhr allerdings nur 0,36 Millionen Zuschauer, darunter erneut 0,07 Millionen aus der Zielgruppe. Am Freitag verblieb zwar die Reichweite mit 0,44 Million auf dem Niveau der Vortage, doch es waren nur 70.000 Millionen Zielgruppen-Zuschauer am Start, was die Einschaltquote in dieser Gruppe auf 3,7 Prozent sinken ließ und damit im Vergleich zum Donnerstag halbierte. Diesmal lag der Marktanteil bei verbesserten 5,3 Prozent.Am Vorabend läuft es für das VOX-Programm gut.sorgte um 19:00 Uhr für 1,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, womit der Kölner Sender ordentliche 4,7 Prozent des Marktes belegte. In der Zielgruppe interessierten sich 0,30 Millionen für Denise aus dem Ruhrgebiet, die ihr Menü unter das Motto „Fernpöttliche Köstlichkeiten“ stellte. Der Marktanteil belief sich auf gute 7,1 Prozent.