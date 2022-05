«Kommissarin Lucas» gewinnt den Samstag

Quotennews

Mit über 5 Millionen Zuschauern konnte «Kommissarin Lucas» den gestrigen TV-Tag dominieren. Trotz besserer Quote, schauten dennoch fast 2 Millionen weniger als 2021 zu.

Mithat das ZDF eine Krimireihe, die sehr gemischte Ergebnisse präsentiert, zumindest was die Reichweite angeht. 2020 holten zwei Ausgaben des Formats erst dünne 3,82 Millionen Zuschauer, ehe mit 5,54 Millionen Zuschauern das Jahr ins richtige Licht gerückt wurde. Letztes Jahr gab es lediglich eine Folge im Februar zu sehen und mit 7,48 Millionen Zuschauern feierte das ZDF einen starken Reichweiten-Coup, der sich jedoch kaum in der Quote bemerkbar machte. Für die 5,54 Millionen aus 2020 kamen 21,3 Prozent Marktanteil zustande, die mehr als 7 Millionen Zuschauer brachten es auf 22,1 Prozent. Mehr als ein Jahr später setzte das ZDF gestern die erste Folge im neuen Jahr an.gewann klar den TV-Tag mit der besten Reichweite von starken 5,59 Millionen Zuschauern.Es läge nun nahe, den Vergleich zum Februar 2021 zu ziehen und festzuhalten, dass beinah 2 Millionen Zuschauer weniger in Mainz verweilten, wäre da nicht die Quote. Die ergab sich gestern mit 22,4 Prozent schließlich sogar etwas höher als die für die über 7 Millionen Zuschauer aus 2021. Klar zurückstecken musste der Krimi jedoch bei den jüngeren Zuschauern. Hier ließen sich im Februar 2021 0,77 Millionen definieren (MA: 8,9 Prozent), gestern ergaben sich lediglich 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für einen entsprechenden Marktanteil von 7,8 Prozent sorgten. Fernab der internen Vergleiche konnte sich das ZDF gestern klar gegen die Konkurrenz aus dem Ersten durchsetzen.Dort schauten eher magere 3,31 Millionen bei der Showzu. Eher mager, da noch bei der Show aus dem letzten Jahr 5,59 Millionen folgten, wenn auch hier bereits der Trend ins Negative zeigte, als bei der ersten Show im neuen Jahr noch 3,5 Millionen Fernsehende gezählt wurden. Nichtsdestotrotz gelang auch gestern mit weniger Zuschauern als bei der letzten Ausgabe ein besserer Marktanteil. 14,2 Prozent konnten festgehalten werden, im Vergleich zu 12,6 Prozent zuletzt. Identisch zum ZDF schmälerte sich die Reichweite und Quote der jüngeren Zuschauer. Mit 0,61 Millionen konnten gestern zwar gute 12,5 Prozent am entsprechenden Markt markiert werden, zuletzt waren es jedoch noch 0,85 Millionen und 13 Prozent und im Vergleich zur Show aus dem letzten Jahr wird der Unterschied zu erreichten 1,41 Millionen und einem Marktanteil von 18,2 Prozent noch deutlicher.