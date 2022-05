«5 Stunden»: Dreharbeiten sind beendet

TV-News

Die Dreharbeiten für die neue ARD-Degeto-Event-Produktion mit dem Arbeitstitel «5 Stunden» sind jüngst beendet worden.

Bereits am 27. April gingen die Dreharbeiten zu(AT) zu Ende. Das historische Event-Drama beschäftigt sich mit der 1967 weltweit ersten Herztransplantation an einem Menschen, die in Südafrika durchgeführt wurde. Sonja Gerhardt spielt hierbei eine junge Ärztin, die sich von ihrem Weg nicht abbringen lässt und eine tragende Rolle im Chirurgen-Team des charismatischen Herzchirurgen Christiaan Barnard, gespielt von Alexander Scheer, übernimmt. In weiteren Rollen spielen Fritz Karl, Layiso MacDonald, Clara Wolfram, Thimo Meitner und Arnd Klawitter zu sehen, das Drehbuch stammt von Chris Silber.Bevor sich die Handlung um das Chirurgen-Team von Barnard in Kapstadt dreht, startet die Handlung in Frankfurt im Jahr 1967. Lisa Scheel (Gerhardt) arbeitet daran, sich als erste Frau in der Chirurgie in einer Männerdomäne durchzusetzen, mit zunächst schweren Hindernissen. Ihr Professor, Prof. Kohlfeld (Karl), sollte eigentlich ihr Ziehvater sein, gibt jedoch ihre Forschungsergebnisse und Recherchen als seine aus. Doch Scheel lässt sich nicht entmutigen und reist auf eigene Faust nach Kapstadt, um dort zu Dr. Barnard, natürlich Kohlfeld ärgster Rivale, zu stoßen. Neben der Geschichte um die erste Herztransplantation am Menschen erfährt Scheel in Südafrika das Unrechtsregime der Apartheid, weswegen der farbige Arzt Hamilton Naki (MacDonald) nur im Geheimen im Ärzte-Team mitwirken kann.«5 Stunden» wurde von Producers at Work Film unter der Leitung von Christian Popp und Tobias Stille produziert. Mia-Film wirkte im Auftrag der ARD Degeto mit, die Redaktion übernahmen Patrick N. Simon und Christoph Pellander. Über Termine einer künftigen Ausstrahlung oder Ähnliches wird in der Pressemitteilung nicht informiert.