Kinowelt TV und Stingray Classica verschwinden aus dem Sky-Programm

TV-News

Zum Monatswechsel werden die beiden Sender nicht mehr verfügbar sein. Das habe mit dem Verhalten der Kundschaft zu tun, begründet Sky die Abschaltung.

Das Sender-Angebot von Sky ist je nach Abonnement sehr üppig und reicht von zahlreichen Sport-Kanälen über regionale Sender bis hin zu verschiedenen Doku- und Musik-Sendern. Nun hat das Pay-TV-Unternehmen angekündigt, sein lineares Programmangebot etwas auszudünnen. Wie der Branchendienst ‚DWDL‘ berichtet, werden die beiden Sender Kinowelt TV und Stingray Classica zum Monatswechsel, also zum 1. Mai, abgeschaltet.Sky begründet den Schritt mit einem geänderten Verhalten der Kunden. „Unser Sender-Portfolio orientiert sich stark an den Wünschen unserer Kunden und wird dementsprechend regelmäßig angepasst“, wird ein Sky-Sprecher in dem Bericht zitiert. Inwieweit Sky Ersatz für die beiden Sender schafft, ist nicht bekannt.Kinowelt TV zeigt in seinem 24-Stunden-Programm zahlreiche Kinofilme aus der ganzen Welt, während bei Stingray Classica klassische Musik, aber auch Dokumentationen und Ballet-Darbietungen im Vordergrund standen. Bei Sky verlässt man sich trotz der Kinowelt-Abschaltung auf sein übriges Filmangebot, das demnächst bekanntlich um das Portfolio von Paramount+ erweitert wird. Kinowelt TV endet am Samstagabend übrigens während der Ausstrahlung des Horrorfilms «Halloween»