«Herzschlag»: Netflix verlängert kolumbianische Serie

TV-News

«Herzschlag» steht seit dem 20. April auf Netflix zum Abruf bereit. Nach den ersten 14 Folgen steht fest: Das Herz schlägt weiter.

Das ging fix, kommt aber angesichts der Abrufzahlen wenig überraschend. Netflix hat die kolumbianische Serie, die hierzulande unter dem Titelbekannt ist, um eine zweite Runde verlängert. Das gab der Streamingdienst nur neun Tage nach Erscheinen der ersten 14 Episoden bekannt. Laut Angaben der Kalifornier ist die Thriller-Serie zwischen dem 18. und 24. April weltweit über 68 Millionen Stunden gestreamt worden und ist damit die gefragteste Serie der Kategorie „Non-English TV“ in diesem Zeitraum gewesen.«The Marked Heart», wie die Serie im englischen heißt, handelt von Liebe in Zeiten des Organhandels: Simons Frau, Valeria (Margarita Muñoz) wird ermordet, um ihr Herz zu entfernen und es Camila (Ana Lucía Domínguez), der Frau eines mächtigen und reichen Mannes, zu transplantieren. Auf der Suche nach Rache stürzt sich Simon (Michel Brown) in die gefährliche Welt der Menschenteilehändler. Bei seiner verzweifelten Suche verliebt er sich ausgerechnet in die Frau, die dank des Herzens seiner ermordeten Frau überlebt hat: Camila.«Herzschlag» stammt von Leonardo Padrón, der alle Drehbücher der ersten Staffel zusammen mit Doris Seguí, Christian Jiménez und Carlos E. Castro verfasst hat. Camilo Vega führte in der ersten Runde Regie. Die Produktion verantwortet CMO Producciones.