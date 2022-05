«Warum» bringt den «Tatort»-Erfolg wieder

Quotennews

Der letzte Tatort in der Sonntags-Primetime im Ersten lief deutlich unter dem Niveau der Reihe. «Warum» holte wieder exzellente Zahlen!

Ein Ausrutscher dürfte erlaubt sein. Am 17. April schickte das Erste wie gewohnt am Sonntagabend denins Rennen um die Reichweiten. Doch derfiel ordentlich durch, holte "nur" 4,83 Millionen Zuschauer und lag mit einem Marktanteil von 17,9 Prozent mehr als zehn Prozentpunkte hinter den sonstigen Ergebnissen der Krimireihe. Auch bei den jüngeren Zuschauern schauten mit 0,67 Millionen Fernsehenden deutlich weniger als sonst zu, der Marktanteil fiel hier mit 11,1 Prozent ebenfalls mehr als zehn Punkte hinter die sonstigen Marktanteile. Darauf hin machte das Sonntags-Programm eine Woche «Tatort»-Pause undholte am 24. April exzellente 8,19 Millionen Zuschauer.Gestern war es jedoch wieder Zeit, dass sich der «Tatort» beweisen musste. Mit der Ausgabe «Warum» kann sich beim Ersten getrost zurückgelehnt werden, denn die Erfolgsspur ist wieder eingenommen. Insgesamt schauten überzeugende 9,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dem Kriminalfilm zu, der Marktanteil kletterte wieder auf grandiose 29,7 Prozent. Daher erhöhte sich auch der Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern signifikant auf 25 Prozent bei 1,9 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter. Hier konnte schließlich auch das ZDF wieder nur bedingt mithalten.Im Zweiten holte das Dramagute, aber eben weniger gute, 4,21 Millionen Zuschauer nach Mainz, der Marktanteil lässt sich mit 13,4 Prozent angeben. Bei den jüngeren Zuschauern konnte mit 0,53 Millionen Fernsehenden und einem Anteil von 7,1 Prozent gekontert werden. Nach der Primetime kam im Ersten nochzurück in das Programm beim Ersten und hielt noch 4,37 Millionen Zuschauer und 0,89 Millionen Jüngere. Die Marktanteile sanken daher auf 17,3 Prozent am Gesamtmarkt und 14,7 Prozent am Markt der jüngeren Zuschauerschaft.