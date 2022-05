Cindy aus Marzahn gibt RTL-Comeback

TV-News

Ilka Bessin hat wieder ihren rosafarbenen Fleece-Anzug und eine gelockte Perücke angelegt, denn sie steht als ihre Kunstfigur „Cindy aus Marzahn“ vor der Kamera. Im Mai entsteht eine neue Show.

Einst war Comedienne Ilka Bessin bei RTL als Kunstfigur Cindy aus Marzahn gestartet, einem noch größeren Publikum wurde sie durch ihre Co-Moderation der ZDF-Samstagabendshowan der Seite von Markus Lanz bekannt. Es folgten Shows bei Sat.1 , ehe Cindy von den Bildschirmen verschwand und Bessin unter ihrem bürgerlichen Namen auftrat – unter anderem im RTL-Erfolgsformat. Im Herbst moderierte sie das Verbrauchermagazin am Nachmittag, was aber nie wirklich Anklang beim Publikum fand.RTL möchte dennoch weiter mit Bessin zusammenarbeiten, allerdings nicht mit Ilka Bessin selbst, sondern die Komikerin soll ihre alte Rolle Cindy aus Marzahn wieder einnehmen. Im vergangenen Herbst trat Bessin in der Showauf. Damals erklärte sie schon, noch einmal für eine „Abschiedsshow“ zurückkehren zu wollen. Aus einer Show wurde offenbar mehr, denn wie der Kölner Sender der ‚dpa‘ am Sonntag bestätigte, wird man Mitte dieses Monats vier Folgen der neuen Sendungaufzeichnen. Der Branchendienst ‚DWDL‘ hatte zuerst darüber berichtet. Die Aufzeichnung findet in Halle (Saale) statt.Ein Sendetermin steht derweil noch nicht fest. Inhaltlich erinnert die Show an ihre RTL-Anfänge mit, die zwischen 2009 und 2012 ausgestrahlt wurde. Cindy trete „abwechselnd mit den Größen der Comedy-Branche auf, um mit ihnen zusammen Quatsch zu verbreiten“, wie es in dem Bericht heißt. Zudem gebe es einen Mix aus Studio-Aktionen und Einspielern, in denen sie unter anderem Filmklassiker parodiere, außerdem soll sie beispielsweise lernen, wie man Social Media benutzt. Als erste Gäste seien Paul Panzer, Lisa Feller, Bülent Ceylan, Mario Barth, Abdelkarim und Sascha Grammel angekündigt. Letzteren sprach sie in einem Social-Media-Post bereits direkt an.