Primetime-Check

Die 1. Mai-Primetime hielt mit dem «Tatort», «Ella Schön», «Ninja Warrior» und «Grill den Henssler» das klassische Sonntags-Programm bereit. Was lief am besten?

Das Erste ging mit demin den Sonntagabend und sichert sich 9,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von exzellentem 29,7 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich ein Anteil von 25,0 Prozent bei 1,9 Millionen Zuschauern. Das Zweite setzte auf das Dramaund erreichte damit 4,21 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,53 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 7,1 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu ordentlichen 13,4 Prozent Marktanteil. Ab 21:45 Uhr übernahm im Zweiten das. Das News-Format wollten noch 4,26 Millionen Zuschauer sehen, jüngere Zuschauer ließen sich 0,57 Millionen definieren. Damit blieb der Marktanteil bei guten 15,2 Prozent und 8,3 Prozent am jüngeren Markt. Im Ersten begann zur gleichen Zeitvor 4,37 Millionen Zuschauern, wovon 0,89 Millionen als jünger definiert werden konnten. Damit reichte es im Ersten zu 17,3 Prozent Marktanteil gesamt und 14,7 Prozent am entsprechend jungen Markt.Bei RTL gab es eine weitere Folge. Köln sicherte sich mit dem Show-Format 1,48 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,0 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,67 Millionen und damit ein Marktanteil von 9,4 Prozent vertreten. VOX schickte um 20:15 Uhr die zweite Show in den Abend.sicherte sich 1,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wodurch sich 5,5 Prozent Anteil am TV-Markt ergaben. Außerdem reichte es zu 0,45 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 7,1 Prozent.Sat.1 setzte den Sonntag mit demfort und sicherte sich damit 1,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,47 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe reichte es zu 6,5 Prozent Marktanteil, während es insgesamt 5,4 Prozent am gesamten TV-Markt waren. RTLZWEI sendete den Filmin die Primetime und erreichte damit 0,57 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,24 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu 3,2 Prozent am Markt reichte. Insgesamt reichte es zu dünnen 1,8 Prozent Marktanteil.Mit dem Filmging ProSieben in die Primetime und ergatterte so 1,39 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,7 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 0,6 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 8,4 Prozent ergab. Zu guter Letzt sendete Kabel Eins. Die gelbe Familie lief vor 0,43 Millionen Zuschauern insgesamt, aus der Zielgruppe konnten hier 0,3 Millionen gemessen werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 4,1 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu schwachen 1,4 Prozent Marktanteil.