Bundeskanzler Scholz vor allem bei den Jüngeren gefragt

Quotennews

Das ZDF-Interview des Bundeskanzlers verfolgten ab 19:20 Uhr insgesamt 2,72 Millionen Zuschauer.

Bundeskanzler Olaf Scholz steht unter Druck, denn die kritischen Stimmen über seinen Führungsstil mehren sich – nicht nur aus der Opposition. Am Montag um 19:20 Uhr stellte er sich den Fragen von Bettina Schausten und Peter Frey in der ZDF-Sendung. Die 20-minütige Sonderprogrammierung wollten sich 2,72 Millionen Politikinteressierte nicht entgehen lassen. Zuvor verfolgten 3,28 Millionen die-Nachrichten. Die Einschaltquote des Gesamtmarktes schrumpfte von guten 16,6 auf mittelmäßige 12,6 Prozent. Beim jungen Publikum war die Scholz-Sendung bei 0,31 Millionen gefragt, was einer Sehbeteiligung von sehr guten 7,5 Prozent entsprach. Die ZDF-Hauptnachrichtensendung markierte zuvor eine Reichweite von 0,25 Millionen Jüngeren und 6,9 Prozent.Durch die kurzfristige Sonderprogrammierung gingerst um 19:50 Uhr auf Sendung. Die Kurzausgabe des Magazins sahen bis zur Primetime nur 1,93 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von schwachen 7,7 Prozent entsprach. Bei den Jüngeren war mit 0,12 Millionen ein Marktanteil von katastrophalen 2,1 Prozent drin. Zur besten Sendezeit übernahmen dann Fritz Karl als Erich Kessel und Nicholas Ofczarek als Mario Diller im Krimi. Die von Lars Becker geschriebene und inszenierte Geschichte sahen ab 20:15 Uhr 5,41 Millionen Zuschauer – Bestwert am Montag –, darunter 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich bei tollen 19,1 Prozent bei allen und ebenfalls sehr guten 8,0 Prozent bei den jungen Sehern.Im weiteren Verlauf des Abends flachte das Quotenhoch etwas ab.kam zwar mit 4,11 Millionen Zuschauern noch auf Werte von 15,7 und 9,4 Prozent,sahen ab 22:15 Uhr dann aber nur noch 2,43 Millionen Zuschauer. Der Krimi-Thriller holte Marktanteile von soliden 14,4 und 5,6 Prozent.