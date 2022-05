«Yellowjackets» soll im Sommer gedreht werden

US-Fernsehen

Die Fans der Serie können sich allerdings über Winter-Geheimnisse freuen.

beendete ihre gruselige erste Staffel, indem die Serie das Mysterium in der Winter-Rückblende aus dem Pilotfilm von 1996 weiter anheizte, in der die sogenannte "Antler Queen" alias Lottie Matthews (Courtney Eaton) und ihre Artgenossen einen der Überlebenden töteten und verspeisten. Das Finale endete damit, dass Lottie rituell das blutige Herz eines Bären in einen Altar aus Baumstümpfen legte, flankiert von Misty (Samantha Hanratty) und Van (Liv Hewson), eine Vorahnung dessen, was kommen wird, wenn die gestrandeten Teamkollegen endlich die Bühne aus der Premiere erreichen.Die Showrunner Ashley Lyle und Bart Nickerson versprechen, dass sie in Staffel zwei zu dieser eisigen Handlung zurückkehren werden, obwohl die Dreharbeiten für die Showtime-Serie erst im "Spätsommer" beginnen sollen. "Wir werden auf jeden Fall den Winter-Handlungsstrang wieder aufgreifen", sagte Lyle gegenüber dem US-Branchendienst ‚Variety‘. "Wir haben Staffel 2 'The Winter of Their Discontent' genannt", verriet sie, eine Anspielung auf John Steinbecks gleichnamiges Buch und die Zeile aus William Shakespeares "Richard III", auf der der Titel basiert."Wir sind jetzt schon seit einigen Monaten in der Schreibwerkstatt, und wir rechnen mit einem Produktionsstart im Spätsommer", sagte Lyle, und wegen dieser angepeilten Drehzeit "werden wir an der Produktionsfront sehr kreativ werden müssen", um «Yellowjackets» Staffel 2 so winterlastig zu machen, wie die Showrunner es sich wünschen.