RTL sichert sich noch mehr Länderspiel-Rechte

TV-News

Neben ARD und ZDF wird der Kölner Privatsender bis 2028 Spiele UEFA Nations League und die European Qualifiers sowie ausgewählte Freundschaftsspiele zeigen – nicht nur der DFB-Elf.

RTL feiert derzeit mit den Übertragungen der UEFA Europa League große Quotenerfolge, denn Eintracht Frankfurt hat weiterhin die Chance auf das Finale des Vereinswettbewerbs. Der Kölner Sender betätigt sich seit einiger Zeit aber auch schon den Spielen der Nationalmannschaft und hat nun, einen Monat vor dem Beginn des Fantasiewettbewerbs UEFA Nations League, sein Rechtpaket mit dem europäischen Fußballverband ausgebaut. Laut RTL-Angaben ist es „das bislang umfangreichste Länderspielpaket in der Geschichte von RTL“. Dieses beinhaltet die Hälfte aller DFB-A-Länderspiele bis 2028 in der UEFA Nations League und bei den European Qualifiers zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und zur UEFA EURO 2028. Der andere Teil wird bei der ARD und im ZDF zu sehen sein. Hinzu kommen für RTL Testspiele der DFB-Elf und Endrundenspiele der UEFA Nations League auch ohne deutsche Beteiligung.Das erste Spiel, das RTL ausstrahlen wird, ist das Duell zwischen Italien und Deutschland am Samstag, 4. Juni. Außerdem zeigt man das Duell gegen Ungarn eine Woche später. Für das kommende WM-Turnier gelten die Rechte jedoch nicht, diese hält die Deutsche Telekom im Angebot von Magenta TV. ARD und ZDF haben sich Sublizenzen für einen Großteil der Spiele und alle Partien mit deutscher Beteiligung gesichert. Bei der EM 2024, die in Deutschland stattfindet, zeigt RTL insgesamt 17 Spiele selbst.„Sport gehört zu RTL genauso wie unabhängige Nachrichten und positive Unterhaltung. Und Fußball ist eines der hell leuchtenden Lagerfeuer unserer Zeit, besonders, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Wir freuen uns sehr, mit diesem großen Rechtepaket den Weg des Teams von Hansi Flick über viele weitere Jahre begleiten zu können“, werden Matthias Dang und Stephan Schäfer, Co-CEOs RTL Deutschland, in einer Mitteilung des Senders zitiert.Guy-Laurent Epstein, Marketing Direktor der UEFA, fügt an: „Wir freuen uns sehr, mit RTL die Partnerschaft für die deutsche Nationalmannschaft langfristig bis 2028 zu verlängern. In dem Rechtepaket enthalten sind die Hälfte der Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Dazu gehören die UEFA Nations League 2022, 2024 & 2026, die Testspiele zur UEFA EURO 2024, die European Qualifiers & Testspiele zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und zur UEFA EURO 2028. Wir sind überzeugt, dass RTL den Fans der deutschen Nationalmannschaft eine hervorragende TV- und digitale Plattform bieten wird und freuen uns auf spannende Fußball-Abende bei RTL.“