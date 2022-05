Letzte «Dead To Me»-Staffel feiert im Herbst Premiere

US-Fernsehen

Die Schöpferin wird dazu noch eine neue Netflix-Comedy drehen.

Der Streamingdienst Netflix teilte mit, dass die dritte Staffel vonim Herbst erscheinen wird. Ein offizielles Datum für die Premiere der neuen Staffel steht noch nicht fest, aber es wurde bereits angekündigt, dass die dritte Staffel der düsteren Komödie mit Christina Applegate und Linda Cardellini in den Hauptrollen die letzte der Serie sein wird.Außerdem wurde bekannt gegeben, dass «Dead to Me»-Schöpferin Liz Feldman bei Netflix einen neuen Serienauftrag für die Comedy-Seriean Land gezogen hat. Die Nachricht kommt am dritten Jahrestag der Serienpremiere von «Dead to Me» - dem 3. Mai 2019. Das neue Format wird als halbstündige, düstere Komödie beschrieben, die drei sehr unterschiedlichen Familien folgt, die darum wetteifern, dieselbe Villa im spanischen Stil der 1920er Jahre zu kaufen, von der sie glauben, dass sie alle ihre Probleme lösen wird. Doch wie die Verkäufer bereits herausgefunden haben, kann sich das Haus ihrer Träume manchmal als absoluter Albtraum erweisen."«No Good Deed» wurde von meinen vielen späten Nächten während der frühen Pandemie inspiriert, in denen ich wie verrückt auf Zillow nach einem Ausweg aus meinem Haus suchte", so Feldman. "Ich bin Netflix unendlich dankbar dafür, dass es mir ein so unterstützendes kreatives Zuhause bietet und mir weiterhin erlaubt, meine lähmende Angst in Unterhaltung zu verwandeln." "Kein gutes Liz Feldman-Projekt darf unproduziert bleiben", sagte Tracey Pakosta, Leiterin der Comedy-Abteilung bei Netflix. "Sie hat ein unübertroffenes Auge für dunkle Comedy. Und während wir in die letzte Staffel von «Dead to Me» gehen, sind wir begeistert, unsere Partnerschaft mit «No Good Deed» fortzusetzen."