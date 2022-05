Twitch möchte Werbespots für die Kreativen attraktiv machen

Vermischtes

Die Amazon-Tochter könnte schon bald ähnlich viel Werbung zeigen, wie es bereits der Konkurrent YouTube tut.

Bislang sind klassische Werbespots für Twitch nicht vorgesehen, der Shareholder Amazon verdient bei den Spenden und monatlichen Beiträge, die User an die Creator bezahlt. Doch am Montagabend haben die Führungskräfte mit der Werbeindustrie gesprochen. Schließlich sollen Kanäle auch mit großen Marken zusammenarbeiten.Twitch unterstützt mehrere Livestreams, darunter eigene und betriebene Kanäle wie Twitch Rivals und Twitch Sports sowie von Entwicklern betriebene Projekte, die Werbung einbeziehen können. Twitch bietet auch "Drops" an, d. h. Belohnungen im Spiel, die Fans angeboten werden, wenn sie bestimmte Twitch-Streams ansehen, die von Werbetreibenden unterstützt werden können. Adobe testete das Konzept im März, indem es Streams mit sechs Twitch-Autoren sponserte.Das Unternehmen geht davon aus, dass Werbetreibende, die jüngere Verbraucher erreichen wollen, die vielleicht nicht mehr auf traditionelle Weise fernsehen, daran interessiert sein werden. Die Basis von Twitch „ist ein jüngeres Publikum", sagt Sarah Iooss, Head of Sales für Amerika bei Twitch, in einem Interview. Werbetreibende werden vor ein "schlankes, interaktives Live-Publikum" gestellt, das "die Emotionen der Community verstärkt", sagt sie. „In diesen Momenten ist man wirklich offen für Botschaften.“Mehrere Werbekunden haben Twitch in der Vergangenheit getestet. Lexus unterstützte zum Beispiel eine zweistündige Live-Stream-Gameshow namens "Next Level", bei der der Gewinner unter vier Streamern die Chance erhielt, einen Livestream auf der Twitch-Homepage zu starten. AT&T sponserte einen Versuch, aufstrebende Streamer mit Mentoren und Upgrades zusammenzubringen, und bezog sie in Werbespots ein, die auf der Plattform erschienen.