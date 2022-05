Roku entwickelt weitere Kochshows

US-Fernsehen

Bei den neuen Formaten sollen Martha Stewart, Emeril Lagasse und Christopher Kimball dabei sein.

Schon mit dem Kauf der Quibi-Inhalte hat sich der Streamingdienst und Gerätehersteller Roku in Sachen Inhalten deutlich verbessert. Die Geschäftszahlen waren zuletzt nicht schlecht, weshalb das Unternehmen weitere eigene Shows haben möchte. Die Streaming-Plattform kündigte Koproduktionsverträge mit Marquee Brands und Milk Street Studios an, um sieben Originalserien mit den Lifestyle- und Kochpersönlichkeiten Martha Stewart, Emeril Lagasse und Christopher Kimball zu entwickeln.Die neuen Programme wurden am Dienstag im Rahmen der NewFronts-Präsentation 2022 von Roku für Vermarkter enthüllt. Bei den Sendungen, die exklusiv auf dem Roku Channel ausgestrahlt werden sollen, handelt es sich um(Arbeitstitel) undvon Stewart,undvon Lagasse sowieundvon Kimball.Zusätzlich zu den brandneuen Originalserien werden durch die Vereinbarungen komplette vergangene Staffeln von Stewart-, Lagasse- und Kimball-Shows auf den Roku-Kanal gebracht – insgesamt mehr als 3.000 Episoden aus dem Archiv, die kostenlos gestreamt werden können. Roku plant außerdem, lineare Kanäle mit dem Programm für seinen Live-TV-Guide zu erstellen."Wir sind begeistert, dass wir unseren Zuschauern diese herausragenden Inhalte der kulinarischen und kulturellen Größen Martha Stewart, Emeril Lagasse und Chris Kimball kostenlos zur Verfügung stellen können", sagte Rob Holmes, Vizepräsident für Programmgestaltung bei Roku, bei der Bekanntgabe der Verträge. "Diese aufregenden, erstmaligen Partnerschaften für Roku mit Marquee Brands und Milk Street Studios zeigen, dass wir in der Lage sind, einen Mehrwert für das gesamte Streaming-Ökosystem zu schaffen."