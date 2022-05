«Beauty & The Nerd»: ProSieben zeigt Reality wieder im Hochsommer

TV-News

Im vergangenen Jahr ging das Format erst im Spätsommer auf Sendung, da ProSieben «Die Alm» zurückholte. Danach sieht es nun wohl nicht aus.

Nach sieben Jahren Pause ProSieben kramte vor zwei Jahren das Reality-Formatwieder hervor – mit einigem Erfolg. 2020 holten die sechs Folgen im Schnitt 12,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Der insgesamt dritten Staffel ging hingegen die Puste aus. Anfangs holte das von Endemol Shine Germany produzierte Format noch 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, im September belief sich die Einschaltquote nur noch auf magere 6,6 Prozent. Dennoch wird ProSieben auch in diesem Jahr wieder Beautys und Nerds in den Urlaub und setzt dabei wieder auf eine Ausstrahlung im Hochsommer.Wie der Unterföhringer Privatsender am Mittwoch mitteilte, werden sechs neue Folgen ab dem 2. Juni immer donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Darin werden acht nerdige Jungs mit acht auf ihr Äußerliches bedachte Frauen zusammengeschlossen, die in verschiedenen Challenges Teamwork beweisen müssen. Im Laufe der Sendung winkt den Nerds auch ein Umstyling, allerdings gewinnt am Ende nur ein Pärchen das Preisgeld von 50.000 Euro.Plus+-Abonnenten des Streamingdienstes Joyn haben derweil die Möglichkeit, direkt nach der Auftaktfolge der neuen Staffel die zweite Folge der Show als Preview auf hinter der Bezahlschranke zu sehen. In diesem Rhythmus geht es bis zum Finale weiter.