RTLZWEI wiederholt seine «SOS»-Retter am Wochenende

Das Format hat weiter mit Problemen am Nachmittag zu kämpfen, nun soll eine Wiederholung am Samstagmorgen helfen. Eine Kultsendung muss dafür weichen – zumindest teilweise.

Der selbsternannte Reality-Sender Nummer eins, RTLZWEI , hat weiterhin mit Problemen am Nachmittag zu kämpfen. Nachdem bereits das Slow-Dating-Format «Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe» sang- und klanglos untergegangen war und vom 17-Uhr-Sendeplatz auf den Slot um 15:00 Uhr wechseln musste, stehen die Zeichen für den Ende April angelaufenen Neustartähnlich. Das Format wird werktäglich in Doppelfolgen ab 16:00 Uhr gezeigt, konnte bislang im Schnitt aber nur 0,17 Millionen Zuschauer für sich gewinnen. In der Zielgruppe steht ein Marktanteil von sehr schwachen 2,9 Prozent zu Buche.Um das Format zu pushen oder ein wenig rentabel zu vermarkten, hat RTLZWEI nun angekündigt «SOS» am Samstagvormittag zu wiederholen. Ähnlich ging man auch bei «Let’s Love» vor, hielt die Strategie Ende November 2021 aber nur zwei Wochen durch. Wenig später folgte der Sendeplatzwechsel.Wie lange «SOS – Retter im Einsatz» nun am Samstag wiederholt werden wird, ist nicht bekannt. Der Grünwalder Sender wiederholt am kommenden Samstag, 7. Mai, ab 8:15 Uhr alle Folgen, die bereits von Montag bis Freitag zu sehen waren. Dadurch entfallen zwei Ausgaben der Kult-Sendung, was somit nur noch zwischen 8:00 und 8:15 Uhr gesendet wird. Die «SOS»-Strecke dauert bis 13:15 Uhr, ehe «Die Schnäppchenhäuser » mit fünf Folgen bis 18:15 Uhr übernimmt. Am nächsten Samstag darauf, 14. Mai, besteht das Programm nach wie vor aus «X-Factor: Das Unfassbare» (8:00 bis 10:10 Uhr) und [[Die Schnäppchenhäuser (10:10 bis 18:15 Uhr).